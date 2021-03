Winkeliers Klazienaveen: ‘Bij verlenging lockdown gaan we de barricade weer op’

"Aanvankelijk vonden klanten het nog wel sexy en interessant om een tijdstip te prikken voor het shoppen", merkt voorzitter Harrrie van der Velde van de lokale handelsvereniging in Klazienaveen op. "Maar het begint de mensen tegen te staan. Onder winkeliers nemen in de tussentijd de onrust en de frustratie toe omdat de omzet achterblijft."

Klazienaveen wereldnieuws

Klazienaveen werd minder dan een maand geleden wereldnieuws. Ondanks de lockdown besloot een groep winkeliers uit protest hun winkel te openen. Na een uurtje moesten ze deuren alweer sluiten op aanwijzing van de burgemeester. De versoepelingen waarbij klanten op afspraak langs mogen komen zorgt echter voor maar beperkt lucht.

"Ik heb contact met ondernemers uit zowel Emmen als Klazienaveen. Ik hoor vaak voorbij komen dat het afsprakensysteem niet werkt. Klanten ervaren het als een drempel en voelen zich als zodanig bijna gedwongen om iets te kopen. Het plezier van het winkelen smelt zo als sneeuw voor de zon."

Shoplights

Volgens Van der Velde moet de overheid het verplichte afspreken te laten vallen. Van der Velde wijst daarbij op een mogelijk alternatief dat hij voorbij zag komen in Genemuiden. "Daar werken de winkeliers met zogenaamde shoplights: bij rood is het maximum aantal personen in de winkel bereikt (1 per 25 vierkante meter, red.) en bij groen kan er iemand bij."

In Genemuiden gaat dit initiatief wel gepaard met winkelen op afspraak. "Wij zijn bereid om in die lampen te investeren, maar dan zonder het vier uur van tevoren het bezoekje vastleggen."

De barricades op

De winkeliers kijken reikhalzend uit naar de persconferentie halverwege april. Mogelijk worden meer versoepelingen aangekondigd, hoopt Van der Velde. Mocht de lockdown opnieuw worden verlengd, dan springen de winkeliers weer de barricade op.

"Daar hoeven we geen discussie over te houden. Welke actie we in gedachten hebben? Kan ik je nog niet zeggen. Maar er moet gewoon iets gebeuren vanuit de overheid. Anders gaan we naar de haaien met z'n allen."

