Landgoed Mariahoeve verkocht, het afgebrande restaurant De Paap volgt

De Paap werd een jaar geleden door een brand verwoest en is sindsdien een ruïne. De uitbater van het restaurant was op dat moment binnen en kon ternauwernood ontsnappen aan de vlammenzee. De oorzaak van de brand is nooit opgehelderd.

Nieuwe Paap

Inmiddels schijnt de zon weer wat in Papenvoort. Eigenaar Hendrik Entjes heeft de sloopvergunning rond en gaat nog voor de zomer bezig met de herbouw van De Paap. Voor Entjes wordt het runnen van een camping en restaurant naast zijn loonbedrijf te druk en daarom doet hij de twee zaken van de hand.

Voordat hij er helemaal mee stopt, gaat Entjes nog wel een nieuw restaurant op de plek van De Paap bouwen. "Het duurde lang voordat we met de verzekering alles geregeld hadden. Maar we zijn nu gelukkig bezig met een tekening voor de nieuwbouw en we gaan er weer een mooi restaurant bouwen", zegt Entjes.

Kunst in het bos

Gervaise Coebergh wordt de nieuwe eigenaar van Landgoed Mariahoeve en heeft er ook wel oren naar om De Paap erbij over te nemen. Ze zwaait al de scepter over natuurcamping Voscheheugte in Mantinge, vergelijkbaar met haar nieuwe camping en wil niet te veel veranderen in Papenvoort. Coebergh: "Ik was op slag verliefd toen ik dit zag en wil zorgen dat de lijn en de sfeer die hier nu is, wordt uitgebouwd. De essentie van natuurkampeerterrein blijft, maar het wordt net een beetje mooier."

Dat betekent niet dat ze geen vernieuwende plannen met de camping heeft. Er moet meer aandacht komen voor kunst en cultuur, vindt de nieuwe eigenaar. "Ik zou sommige natuurhutten die hier staan in de toekomst opnieuw willen inrichten. Daarnaast wil ik een plek maken waar je kunt werken in de bossen en kunst in de natuur neerzetten", vertelt Coebergh. Ook gaat ze het sanitair grondig aanpakken.

Afscheid

Entjes neemt met een dubbel gevoel afscheid van de camping die hij sinds 2016 runde. Entjes: "Het is heel moeilijk om deze plek achter te laten, maar ik heb geen andere keus. Al heb ik wel met Gervaise afgesproken dat ik haar de komende tijd wat begeleid hier op de Mariahoeve."

De brand in De Paap had een tragisch slotstuk kunnen zijn, maar Entjes wil er nog één keer de schouders onder zetten voordat hij de zaak wil verkopen. Entjes: "We willen het graag weer herbouwen om er zo voor heel Papenvoort weer iets moois van te kunnen maken."

