Tevredenheid in Meppel na verkiezingen: 'Maar over posters is gedoe geweest'

Meppel is erg tevreden over het verloop van de Tweede Kamerverkiezingen in de gemeente, blijkt na een evaluatie. Vooral het briefstemmen was volgens de gemeente een groot succes. Van het aantal 70-plussers dat van briefstemmen gebruik kon maken, gaf 53 procent gehoor. In totaal ging het om 2600 mensen. Burgemeester Richard Korteland noemt die opkomst een groot succes.

Daarnaast werd er tijdens de verkiezingen gestemd op vervangende locaties én een extra locatie. En ook die alternatieven zijn goed bevallen. "De nieuwe stemlocaties zijn goed bevonden. Die zijn wellicht ook geschikt in de toekomst", licht Korteland toe. Op de stemlocaties werden de coronamaatregelen bovendien goed nageleefd. "Kiezers hielden goed rekening met de maatregelen en hadden er begrip voor."

Meppel snelste gemeente

Meppel kwam op 17 maart als eerste Drentse gemeente met de voorlopige uitslag. Korteland vindt dat een compliment waard voor alle stembureauleden in zijn gemeente. "De organisatie verdient echt een pluim. Het was bijna een militaire operatie en vergde van iedereen een hoop flexibiliteit. Veel wisselingen waren nodig, ook op laatste moment, maar dat ging allemaal goed."

"De stembureauleden waren veelal positief en hebben het als een leuke dag ervaren", vervolgt Korteland. "Een groot deel van de stembureauleden wil een volgende verkiezing dan ook graag weer mee helpen." De vrijwilligers van alle stembureaus konden zich voor en na de stemdag laten testen op het coronavirus. Ook daar werd volgens de burgemeester veelvuldig gebruik van gemaakt.

Volgens de gemeente ligt het enige verbeterpunt in de toelichting van de uitslag, want het verzamelen van alle uitslagen op het stadhuis liep niet helemaal soepel. "Het hoofd van elk stembureau komt met de uitslag naar het stadhuis. Hier moesten we vervolgens wel drie keer checken of we het goed bij elkaar hadden opgeteld, omdat niet alles perfect was ingevuld. Dat kan de volgende keer strakker."

Wildplakken zorgt voor ergernis

Korteland liet tot slot weten dat hij zich rondom de verkiezingscampagne heeft geërgerd aan het wildpakken van campagneposters. "Daar is het nodige gedoe over geweest", reageert hij. "Tijdens de verkiezingen heb ik mensen gevraagd om zich te gedragen. Er moeten geen posters geplakt worden op plekken waar ze niet horen."

"Als posters op gemeentelijke eigendommen zijn geplakt, zijn ze inmiddels verwijderd. Ze hangen nog wel op plekken die niet van de gemeente zijn, zoals nutsvoorzieningen. Dat is niet fraai. Tijdens volgende verkiezingen kijken we daar scherper naar, al weet ik niet hoeveel daarin mogelijk is. Er is flink gekort op het budget voor de verkiezingen."