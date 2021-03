Toneelvereniging verdwijnt van podium in restaurant Jimm's in Gieten

Sporthal De Wendeling is daarvoor momenteel in beeld, maar de gemeente benadrukt wel dat dat nog in een pril stadium is. De onderzoeksfase staat op het punt van beginnen.

'Stapje voor zijn'

Maar het podium in Jimm's is al gesloopt. In deze coronatijd wil het echtpaar niet wachten. "We hebben dit gedaan omdat we regelmatig in de media hebben gelezen dat er een verenigingsgebouw gaat komen. Dan kun je wachten, maar je kan ook anticiperen en dat een stapje voor zijn", legt eigenaar Martin Hoekstra uit. "Nu is het moment, omdat we toch dicht zijn. Als we open zijn, hebben we daar de tijd niet voor."

Het echtpaar heeft de schuifwand vervangen door een nieuwe muur, zodat het restaurant uitgebreid wordt. "Dit was altijd al een onderdeeltje van het restaurant met die schuifwanden erin. Dan blijft het toch meer onderdeel van de zaal en gasten zaten hier minder graag", legt Hoekstra uit.

Zaal voor tachtig gasten

Het podium is er bijna uit, waardoor er een grotere zaal blijft bestaan. "Daar kunnen nog tachtig personen zitten. Voor bijvoorbeeld de Vrouwen van Nu, de historische vereniging, of een diner of buffet."

De toneelverenigingen keren niet meer terug. "Dat wordt wel erg lastig zonder podium. Maar ik vind het voor de toneelverenigingen best wel vervelend. Het is jammer dat wij het in de media moeten lezen. En dat er niet iemand van bijvoorbeeld de gemeente contact heeft opgenomen met ons."

Eigenaren Joke en Martin Hoekstra (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Reactie gemeente Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze laat weten dat de onderzoeksfase op het punt van beginnen staat. "We vinden het jammer om te horen dat Jimm's teleurgesteld is, dat er nog geen contact is opgenomen", laat een woordvoerder weten. Binnenkomt volgen er gesprekken met de verenigingen en wordt een enquête gestuurd. "Vervolgens vinden ook gesprekken plaats met ondernemers die nu een ruimte aanbieden. Op dat moment zou Jimm's ook in beeld komen."

Hoekstra voelt zich toch wel wat gepasseerd. "Aan de ene kant wel een klein beetje denk ik, omdat wij hier middenin het dorp eigenlijk de zaalaccommodatie waren en de enige zaal met een podium. Aan de andere kant hoort dit ook bij het ondernemen en het inspelen daarop om het voor te zijn."

'Liever gisteren dan vandaag open'

"Er is ook contact geweest met de toneelvereniging. Die had ook een gerucht gehoord. We hebben elkaar veel succes gewenst voor de toekomst", vertelt de restauranthouder. "We hebben er twintig jaar best veel plezier met en van gehad, ondanks verschillende belangen en dat je daar wat strubbelingen bij hebt. Maar over het algemeen is het erg gezellig geweest."

De verbouwing hoopt het echtpaar snel te kunnen afronden en dat de deuren van het restaurant snel weer open kunnen. "Liever gisteren dan vandaag nog. We doen nu dingen die we heel leuk vinden om te doen, maar dat is niet ons vak. Het leven draait vooral een beetje om onze zaak, dus als dat wegvalt, is dat heel vervelend", besluit Hoekstra.

