Roger de Groot verruilt De Wolden voor Noordoostpolder

De burgemeester van gemeente De Wolden, Roger de Groot, is voorgedragen als nieuwe burgemeester van de gemeente Noordoostpolder in Flevoland. Dat is vanavond bekend geworden tijdens een extra gemeenteraadsvergadering.

De Groot is blij met zijn voordracht in de Noordoostpolder, laat hij weten. "Het is zeker een felicitatie waard", reageert hij opgetogen. "De Noordoostpolder is een grote gemeente met, net als in De Wolden, veel verschillende dorpen", weet De Groot. Hij verdiepte zich de voorbije periode uitgebreid in de gemeente, die qua oppervlakte één van de grootste gemeenten in ons land is.

'Veel zin in'

"En dan kom je erachter dat de saamhorigheid onder de inwoners erg groot is; zij hebben de dorpen in de polder vanaf 1942 gezamenlijk opgebouwd en die pioniersgeest past bij mij", zegt De Groot. "Ik heb er ontzettend veel zin in om daar te beginnen."

De gemeente Noordoostpolder is op zoek naar een nieuwe kroonbenoemde burgemeester sinds Harald Bouman in oktober 2019 opstapte. Sindsdien is Jan Westmaas er waarnemend burgemeester. Laatstgenoemde was van 2005 tot 2016 burgemeester van de gemeente Meppel.

'Mooi moment om verder te kijken'

De voordracht als burgemeester in de gemeente Noordoostpolder kwam voor De Groot op een goed moment, erkent hij. "Het is een grotere gemeente dan De Wolden, al heb ik ook altijd gezegd dat geen enkele andere gemeente onder doet voor De Wolden. Maar na negen jaar is het een mooi moment om eens verder te kijken", vindt hij.

Door de voordracht mag De Groot straks op zoek gaan naar een nieuwe woning in de Noordoostpolder, want momenteel woont hij in Zuidwolde. Welke van de twaalf dorpen het wordt? "Daar heb ik nog niet over nagedacht", zegt hij lachend. "Maar daar gaan we de komende tijd eens naar kijken. Als de woningmarkt mij wat goede opties biedt in ieder geval."