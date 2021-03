Omstreden fietspad Anloo beklad: 'Beton weg'

Het fietspad is volgens de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) illegaal aangelegd. De gemeente Aa en Hunze had hiervoor een vergunning moeten aanvragen, omdat het natuurgebied een archeologisch rijksmonument is.

Ophef

Over de plotselinge aanleg van het fietspad ontstond daardoor veel ophef. De gemeente Aa en Hunze wist niet dat het voor de aanleg een vergunning nodig had, omdat zij eigenaar is van de grond. De vergunning is inmiddels wel aangevraagd.

Het fietspad vervangt het oude schelpenpad (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

De gemeente verving het schelpenpad door beton, omdat dat materiaal goedkoper te onderhouden is. Bovendien is het nieuwe fietspad een stuk toegankelijker en veiliger. "Veel mensen in Anloo, maar ook in Eext, zijn dolgelukkig met dat fietspad. Denk aan mensen met een handicap, die nu met hun scootmobiel weer door het bos kunnen", zei wethouder Henk Heijerman er eerder over.

Archeologisch onderzoek

De gemeente maakt zich geen zorgen dat het fietspad met terugwerkende kracht verwijderd moet worden. Het RCE liet namelijk ook weten in te zien dat verwijderen kapitaalvernietiging zou zijn. Het fietspad kostte ruim 100.000 euro. De verwachting is dat de gemeente de vergunning alsnog krijgt, maar dat er nog wel extra archeologisch onderzoek gedaan moet worden.

Het fietspad is beklad (Rechten: Janet Oortwijn/RTV Drenthe)

Lees ook: