NK Tegelwippen van start gegaan: de eerste tegels zijn gewipt

Iedereen kan meedoen en met elke tegel die je wipt draag je een steentje bij. Op de website van het NK Tegelwippen geef je je score door. Dan kan ook als je gemeente niet meedoet met het NK. In dat geval worden de tegels automatisch opgeteld bij de Tegelstand. Die teller is vandaag, op de startdag van het NK, al over de tweeduizend heen.

In Drenthe is nog niet zo'n beste start gemaakt: alleen in de gemeente Assen is een score doorgegeven en die bedroeg slechts één tegel.

Tegels maken plaats voor plantjes (Rechten: Karina Amman)

Liever groen dan grijs

Gemeenten in Drenthe maken zeker nog kans, want het NK Tegelwippen duurt tot 30 september. Het doel is om zoveel mogelijk tegels te vervangen door groen. Dat helpt om wateroverlast te voorkomen, verkoeling te bieden in tijden van hitte, water vast te houden bij droogte en om de leefruimte voor planten en dieren te vergroten. Bovendien heeft groen om je heen een positieve invloed op je gezondheid.

Naast de Gouden Tegel voor de winnende gemeente, is er ook een prijs voor fanatieke deelnemers: de Publiekswipper. Die wordt begin oktober uitgereikt.

