Onderzoek naar fietspad tussen Zweeloo en Broekstukkenweg

De gemeente wil de komende jaren aan de slag met drie nieuwe fietspaden. Zo moet er een fietspad komen langs de Gelpenberg bij Aalden en wordt tussen Erm en Sleen het fietspad langs de Hengstmeerweg verbeterd. Het zijn acties die over het algemeen op steun vanuit de raad konden rekenen.

Over een derde oplossing, het aanbrengen van fietsstroken op de Schapendijk tussen Zweeloo en Schoonoord, was minder enthousiasme. Ook niet alle omwonenden staan hier meteen om te springen. Matine Kamps van Camping 't Looveld, die tussen beide dorpen aan de Broekstukkenweg zit, wees op de onveilige verkeerssituatie op de Schapendijk.

'Geen goed plan'

Zo refereerde Kamps aan het feit dat meerdere auto's het gaspedaal op die plek vaak dieper indrukken dan de toegestane 60 kilometer per uur. En enkel wat rode fietsstroken aan weerszijden van de weg noemde zij "geen goed plan". Voor zowel campinggasten als haar eigen kinderen voelt de weg niet veilig, zei Kamps. "Bezoekersfietsen om die reden liever naar de Kibbelkoele of het zwembad in Noord-Sleen dan dat ze naar Zweeloo komen."

Meerdere fracties deelden haar mening en vroegen zich hardop af of de rode vlakken in combinatie met verkeersremmende maatregelen voldoende waren. Er werd dan ook gepleit voor een apart fietspad tussen beide dorpen. Volgens wethouder Jeroen Huizing was dat financieel een brug te ver. Daar hangt een prijskaartje aan van tweeënhalf miljoen euro.

Historisch traject

Veel bijval kreeg het alternatieve plan van fractielid Gilbert Mulder (PvdA). Hij stelde een apart fietspad tussen de rotonde en de Broekstukkenweg voor. De weg zou daarbij kunnen lopen over het historische traject van de Schapendijk, die honderd meter opschoof na de aanleg van de Frieslandroute in 1972. Veiliger en toeristisch ook veel interessanter, meende hij.

De aanleg van het resterende deel fietspad richting Schoonoord zou door het bos kunnen gaan. "De provincie heeft immers ook nog een potje met geld voor recreatieve routes", klonk het vanuit de raad.