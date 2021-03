Burgemeester over azc Paterswolde: 'Ik sta altijd dichter bij inwoners dan bij het COA'

De gemeente Tynaarlo is gevraagd om in dit pand asielzoekers op te vangen (Rechten: Google Streetview)

Hoe leg je de inwoners van je gemeente uit dat het COA (Centraal Orgaan opvang asielzoekers) een gebouw in jouw gemeente op het oog heeft voor de noodopvang van maximaal tweehonderd vluchtelingen? Die vraag stond dinsdagavond centraal in de raadsvergadering van de gemeente Tynaarlo.

Veel partijen vinden namelijk dat de gemeente eerder en beter had moeten communiceren over de plannen voor de tijdelijke opvang van maximaal tweehonderd asielzoekers in de Bladergroenschool in Paterswolde.

Overdonderd

Maar voordat de raadsleden hun zegje deden was het woord aan drie insprekers. Het ging om bezorgde omwonenden die allen met woorden van dezelfde strekking begonnen: "We zijn op zich niet tegen vluchtelingen in de buurt, maar..." Nee, de opvang vinden veel mensen goed, ze zien in dat het nodig is. Maar toch zijn er ook een boel zorgen en irritaties.

"Want wat zijn de gevolgen voor de leefbaarheid en veiligheid in de buurt?", vraagt inspreker Sybolt Nauta zich af. Hij vreest voor mogelijke overlast en wil weten hoe de gemeente hiermee omgaat. Ook noemt Nauta de informatie die de gemeente op dit moment verstrekt oppervlakkig.

"Wij voelen ons als omwonenden overrompeld door dit besluit. Wij zijn voordat het besluit genomen is niet eens gehoord", begint Prasad de Graaf zijn betoog. "Als burgemeester moet u opkomen voor de burgers, maar u gaat hier compleet langs ons heen", zegt hij tegen burgemeester Marcel Thijsen.

En ook de derde inspreker vindt het prima dat er vluchtelingen opgevangen moeten worden, aangezien de nood hoog is. "Alleen de procedure en het aantal asielzoekers zitten mij dwars. Overal wordt gecommuniceerd dat het aantal vaststaat; dat het zo gaat begrijpen wij niet", aldus omwonende Bob de Wit. Hij vraagt zich af of het genoemde aantal van tweehonderd niet omlaag kan.

Communicatie, zorgen en Knarrenhof

Bijna alle partijen in de gemeenteraad staan er hetzelfde in als de insprekers. Ze plaatsen vooral vraagtekens bij de communicatie rondom het proces voorafgaand aan het bekendmaken van de plannen. "Maar ik wil ook graag weten of het wel humaan is om tweehonderd mensen op te vangen in dat schoolgebouw", vraagt Leefbaar Tynaarlo-fractievoorzitter Jurryt Vellinga zich af.

De VVD vindt het jammer dat het college zodanig heeft gehandeld, dat inwoners zich overdonderd voelen door het besluit. "Wat gaat u doen om het draagvlak onder inwoners te bevorderen en hoe gaat u het vertrouwen weer herstellen?", vraagt GroenLinks-fractievoorzitter Miguel Ririhena aan burgemeester Thijsen.

"Krijgen de omwonenden straks genoeg ruimte om hun zorgen te uiten bij het COA?", wil Jos van den Boogaard namens D66 weten. "En hoe zit het met de ontwikkeling van het Knarrenhof?", vult CDA'er Henk Middendorp aan. Want op de plek waar de tijdelijke noodopvang moet komen, moet over enkele jaren de Knarrenhof komen, een woonvoorziening voor ouderen.

Gemeentebelangen wil graag van de burgemeester weten of het genoemde aantal van tweehonderd asielzoekers nog te beïnvloeden is. "En hoe zit het eigenlijk met het verkeer rondom die locatie?", sluit ChristenUnie-fractievoorzitter Henny van den Born de vragenrij af.

Spagaat

Wat volgt is een betoog van burgemeester Thijsen over het hoe en waarom. "Dat mensen zich overvallen voelen, dat begrijp ik dondersgoed", trapt de burgemeester af. De kern van zijn verhaal: pas als helemaal duidelijk en zeker was wat er gaat gebeuren, wilde de burgemeester dit communiceren naar de inwoners. "Want als er niets concreets ligt, dan communiceer je eigenlijk over niets", aldus Thijsen.

"Ik wil eerst maximaal opkomen voor de inwoners, want er moet een contract liggen met het COA. Is dat er niet, dan zeg ik alsnog nee", vervolgt de burgemeester, die ook benadrukt dat er in de tijdelijke noodopvang kansrijke vluchtelingen komen. "En dat is heel wat anders dan kansloze vluchtelingen. Met die groep worstelen collega's in andere gemeenten, maar daarvan heb ik gezegd: niet in het centrum van Paterswolde."

Thijsen geeft aan eerst stevig onderhandeld te hebben met COA, voordat hij naar buiten wilde treden: "We waren het ook een hele poos niet eens over wie de baas zou zijn over de openbare orde en veiligheid. Als er iets gebeurt en het is ernstig, dan wil ik het hele azc kunnen sluiten. Ik sta altijd dichter bij inwoners dan bij het COA. Als er individuen zijn die veel overlast geven, dan wil ik ze weg kunnen sturen. Ook die twee zaken staan in de overeenkomst."

Ook benadrukt hij dat er vanuit het Rijk een opgave ligt per gemeente voor hoeveel vluchtelingen zij moet opvangen. De gemeente Tynaarlo moet in totaal vijfhonderd asielzoekers huisvesten, dat zijn er op dit moment 110. "We hebben nu dus een tekort en op het moment dat wij dan een verzoek weigeren, krijg je een aanwijzing. Dus als wij nu nee zeggen, dan sta ik over een week op het provinciehuis om uit te leggen waarom wij volgens het COA een geschikte opvanglocatie hebben en waarom wij nog niet voldoende asielzoekers hebben en alsnog nee zeggen."

Humaan en aantallen

Op de vraag van Leefbaar Tynaarlo over of het menselijk is dat er maximaal tweehonderd vluchtelingen worden opgevangen is Thijsen duidelijk: "Nee, dat vind ik niet. Maar daar heb ik niets over te zeggen." In 1994 is er volgens hem een wet opgesteld die aangeeft hoeveel vierkante meter iedere asielzoeker toebedeeld krijgt. En daar voldoet de aangewezen locatie aan.

Wat betreft het aantal vluchtelingen; ook daar is niet heel veel onderhandelingsruimte. Het COA hanteert het minimum van 148 vluchtelingen, omdat het anders voor het COA financieel niet haalbaar is om een noodopvang te starten. Een groot gedeelte van die asielzoekers zal in het schoolgebouw zelf slapen, mogelijk wordt nog een aantal containers op het terrein geplaatst voor de rest. Al gaat de burgemeester er vooralsnog vanuit dat er in totaal 148 vluchtelingen zullen komen.

Ook belooft Thijsen nog meer de inwoners te betrekken bij verdere besluitvorming, al is de ruimte beperkt omdat de gemeente niet overal over gaat. "De bewoners kunnen meepraten over de verkeerssituatie en de parkeerplaatsen rondom het gebouw. En ook bied ik ze 24 uur per dag bewaking. We kunnen het hebben over hoe het zit met schuttingen. En in het contract met het COA heb ik laten opnemen dat ik uiteindelijk over de veiligheid ga. Dus als omwonenden zeggen: 'Het gaat niet goed', dan kan ik ingrijpen", aldus Thijsen.

Knarrenhof en gesprekken

Omdat het uiteindelijk de bedoeling is dat de Knarrenhof komt op de plek van de tijdelijke noodopvang, zijn sommige partijen bang dat dit misschien nu uitgesteld wordt. Maar ook daar is Thijsen resoluut over: "Het is heel simpel, op het moment dat de procedures daarvoor afgerond zijn, dan is er een opzegtermijn van twee maanden en dan is het klaar." De vluchtelingen kunnen er maximaal drie jaar blijven, maar de gemeente heeft wel het recht om de huur na twee jaar op te zeggen als er nieuwbouw komt.

Voor komende donderdag staat een eerste online gesprek gepland met omwonenden. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor aanmelden via de website van de gemeente Tynaarlo. Om ook de raad beter op de hoogte te houden, beloofde Thijsen om het gespreksverslag hiervan online te plaatsen.

Over twee week behandelt de gemeenteraad het azc-onderwerp nogmaals tijdens de volgende raadsvergadering.

