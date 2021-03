Maart sluiten we af met een zomerse warme woensdag

Het wordt vandaag de warmste dag van de week en daarmee wordt de maand maart zomers afgesloten. Volgens RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag komen we zelfs in de buurt van een warmterecord.

Dat dagrecord op 31 maart staat op 22,7 graden in 2017. We komen daar dichtbij, maar we verbreken het waarschijnlijk net niet, zo verwacht Van der Zwaag.

'Vochtige bovengrond'

Dat we het record waarschijnlijk niet halen, heeft volgens hem vooral te maken met de bovengrond. "De afgelopen weken waren de temperaturen aan de lage kant, waardoor de bodem nog aardig wat vocht bevat. Dat in tegenstelling tot 2017, toen we al een paar dagen hoge temperaturen hadden met ook beduidend meer wind waardoor de bovenlaag veel droger was. Er is nu meer vocht aanwezig in de toplaag, dat betekent bij zonnig weer dat er meer energie gaat in het verdampen van dat vocht en dat gaat het oplopen van de temperatuur tegen."

"Maar dat neemt niet weg dat het een fantastische dag wordt", zegt de weerman. "Het wordt zonnig, er is weinig wind en ik ga uit van ruim 22 graden. En misschien alsnog een record; de natuur zorgt altijd voor wonderen."

Gisteren geen Drents record

Gisteren werd landelijk nog een weerrecord verbroken. In het Brabantse Woensdrecht werd een temperatuur van 23,7 graden gemeten. Het landelijke dagrecord stamde uit 1998. Op 30 maart van dat jaar werd 23,4 graden gemeten in het Limburgse Arcen. Maar een Drents dagrecord was er niet. Roland van der Zwaag: "Holsloot had officieel de hoogste temperatuur in Drenthe met 21,5 graad. Maar in 1998 haalden we in Drenthe 22,7 graden op 30 maart.

Vooruitzichten

Na vandaag is het eerst weer gedaan met de zomerse temperaturen. Vanaf morgen moet de jas zeker weer aan. "De nacht naar donderdag wordt al nevelig, mistig en koud. Door de luchtaanvoer over zee wordt het 12 graden, misschien nog 13 of 14 graden in het zuiden van Drenthe. Maar het droge weer blijft tot en met Eerste Paasdag. De boeren kunnen dus het land op", zo sluit de RTV Drenthe-weerman af.