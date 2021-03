Voormalig Cuby + Blizzards-gitarist Hans Kinds (74) overleden

Voordat C+B werd opgericht, speelde Kinds in Assen slaggitaar bij The Rocking Strings, een band waar ook onder anderen sologitarist Eelco Gelling en bassist Willy Middel in speelden.

Harry Muskee zong en speelde toen contrabas in The Old Fashioned Jazz Group, een andere groep uit Assen. De twee bands speelden in die tijd ook regelmatig samen. Korte tijd later werd Cuby + Blizzards opgericht, met Kinds als slaggitarist.

Desolation

Kinds speelde in 1965 mee op de eerste singles Stumble and fall en I'm so restless. Ook is hij te horen op de eerste C+B-lp Desolation uit 1966. Twee jaar later kreeg de band een Edison voor die plaat.

In 1967 verliet Kinds de band, omdat hij in militaire dienst moest. In 1970 keerde hij terug bij de band, maar deze keer in de rol van 'roadmanager'. In 1972 kwam daar een eind aan.

Reünie

C+B hield er in 1972 ook (tijdelijk) mee op. Op 15 januari 1974 werd nog een 'afscheidsconcert' gegeven. Hans Kinds speelde ook op die lp mee. In 1990 deed Kinds nog mee aan een reünieoptreden in Tivoli Vredenburg in Utrecht, omdat Harry Muskee toen 25 jaar in het vak zat.

De uitvaart van Hans Kinds is in besloten kring. Kinds is 74 jaar geworden.