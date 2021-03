Oud-eigenaren betreuren vertrek drukkerij Wilco uit Meppel

Drukkerij Wilco vertrekt uit Meppel. Volgens het bedrijf is er geen toekomst voor de vestiging in Meppel, omdat het pand niet aangekocht kan worden. Onzin, reageert voormalig directeur Albert-Jan Giethoorn. Hij vindt het een smoes.

Het vertrek van Wilco, voorheen opererend als Giethoorn-Ten Brink, is een verlies voor Meppel. Het kost de stad negentig arbeidsplaatsen. Deze werknemers is een nieuwe functie aangeboden in Amersfoort, zo'n honderd kilometer verderop. Het is onduidelijk voor hoeveel mensen dat een optie is. De oud-directeur van de drukkerij, Albert-Jan Giethoorn, reageert teleurgesteld in het vertrek van Drukkerij Wilco.

'Bod onder marktwaarde'

"Frank van Zijl, algemeen directeur van Wilco, zegt dat zij het pand aan de Eekhorstweg niet konden kopen in de afgelopen jaren tijdens verschillende pogingen. Dat ze mede door de hoge huursom Meppel moeten verlaten", schrijft Giethoorn. Hij weerspreekt dat. "Alleen bij de start van Wilco Meppel is er een indicatief bod gedaan op het pand. Dit was ver onder de marktwaarde."

Volgens Giethoorn is het onderwerp daarna niet meer ter sprake gekomen. "Een daadwerkelijke koop is niet meer besproken. Wel is op dat moment de huurprijs significant verlaagd en een aantal jaren later is dit weer gebeurd. Vanwege corona is de huurprijs nogmaals heel fors tijdelijk naar beneden aangepast."

"Het lijkt meer een moeilijke boodschap voor Wilco aan medewerkers om het bedrijf te verplaatsen, waarbij negentig personen naar Amersfoort moeten gaan", aldus Giethoorn. In verschillende media werd het vertrek van de drukkerij toegeschreven aan Giethoorns vader. Daar zit nog zijn grootste ergernis. "Dat is zeer verdrietig. Het wordt zonder enige factcheck aan hem toegeschreven, terwijl hij zeven maanden geleden is overleden."

Historie

Ook uit historisch besef is het een verlies voor Meppel. De stad heeft een verregaande geschiedenis in de grafische industrie. Het Drukkerstad Meppel-monument staat pal bij Wilco voor de deur.

Lees ook: