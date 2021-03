Stelling: Ik ga mijzelf vaker preventief testen op corona

Na een kwartier volgt de uitslag van zo'n test. Op dit moment hebben enkele apotheken de zelftesten al in het assortiment. 'Binnen afzienbare tijd' verwacht de overheid dat de zelftest bij bijna alle apotheken verkrijgbaar is. Minister Hugo de Jonge kocht vanochtend in Den Haag symbolisch de eerste zelftest.

Het doel van de zelftest is om preventief te testen, bijvoorbeeld als mensen naar school of werk moeten of op bezoek gaan bij iemand met een risico om ernstig ziek te worden van het virus. Wel is het minder nauwkeurig dan een test die door een professional wordt afgenomen. Daarom kun je de zelftest niet gebruiken als je coronaklachten hebt of dicht bij iemand was die corona heeft.

Stelling

De overheid hoopt dat mensen vaker preventief gaan testen met zelftesten. Maar ga jij dat ook doen? Onze stelling is: Ik ga mijzelf vaker preventief testen op corona.