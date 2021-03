Olieproductie Schoonebeek naar hoogtepunt dankzij technische aanpassingen

De oliewinning van de NAM in Schoonebeek is gestegen naar een hoogtepunt. Door technische aanpassingen worden er nu 8400 tot 9000 vaten uit de bodem gehaald. "Niet eerder sinds de hervatting van de winning in 2011 was het zoveel", aldus een woordvoerder van de NAM. Het omhoog halen van de olie in Schoonebeek is ingewikkeld, omdat de olie stroperig en erg dik is. Door stoom te injecteren wordt de olie verwarmd, waardoor het vloeibaar wordt en makkelijker is te winnen.

Het afvalwater dat bij de oliewinning vrijkomt leidt soms tot problemen. In 2015 werd de productie anderhalf jaar stil gelegd vanwege een lekke leiding in de grond bij Hardenberg. Die leiding werd gebruikt om afvalwater af te voeren naar lege gasvelden in de Twentse bodem. In Coevorden zijn er zorgen over de plannen van de NAM om het afvalwater voortaan te injecteren in lege gasvelden bij Oosterhesselen en Dalen. Het ministerie van Economische Zaken moet daar nog toestemming voor geven.

Stroominjectie

De olie in Schoonebeek werd in 1943 ontdekt. Na de oorlog werd de NAM opgericht om de olie te winnen. Tussen 1947 en 1996 werden ongeveer 250 miljoen vaten olie uit de grond gehaald. In 1996 werd daarmee gestopt, omdat de stroperige olie steeds moeilijker te winnen was. Ook was het vanwege de lage olieprijs niet langer rendabel. Vanaf 2011 is de olieproductie met behulp van stoominjectie weer hervat.

Lees ook: