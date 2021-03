Noordenveld presenteert elf mogelijke woningbouwlocaties

De gemeente Noordenveld heeft elf locaties, verspreid over zeven dorpen, aangewezen om woningen te bouwen. Op deze plekken binnen de bebouwde kom wil de gemeente woningen realiseren, door huidige bebouwing te slopen of nieuwbouw te realiseren.

In de gemeente Noordenveld neemt de woningnood flink toe. De behoefte is vele malen groter dan het aanbod, zegt wethouder Henk Kosters. "Volgens onze inschatting moeten er alleen al in Roden en Peize 460 woningen bij worden gebouwd worden om aan de behoefte te voldoen", zegt hij.

Roden

Hoewel Noordenveld in Roden-Zuid al druk is met plannen voor woningbouw, moet er ook gekeken worden naar plekken binnen de bebouwde kom. Deze zogeheten 'inbreidingslocaties' zijn nu door de gemeente in kaart gebracht. Afgelopen week maakte de gemeente al bekend dat Noordenveld gebruik maakt van het voorkeursrecht voor het gebied 'De Oksel' in Roden. Daardoor moet bij een eventuele verkoop de eigenaar eerst in gesprek met de gemeente.

Naast De Oksel wordt er in Roden gekeken naar de gymzaal aan de Floralaan en de hoek Spijkerzoom/Floralaan. Ook de huidige gemeentewerf en het brengstation zijn mogelijke locaties in Roden.

Dr. Nassau College

Waar men in Nieuw-Roden zal kijken naar de optie aan de Langewijk/Bisschopswijk, is in Peize het dorpshuis een mogelijke 'inbreidingslocatie'. Ook daar wordt gekeken naar de gemeentewerf, zoals in Norg en Roden dit eveneens het geval is. Vanwege de nieuwe werf in Roden kunnen de drie huidige werven allemaal worden afgestoten.

In Norg is verder het schoolgebouw van het Dr. Nassau College aangewezen als locatie voor woningbouw. Daarmee lijkt de school, die in de zomer van 2022 haar deuren zal sluiten, een nieuwe bestemming te hebben gevonden. Verder is er in Altena, Veenhuizen en Lieveren telkens één locatie aangewezen voor inbreiding.

Niet alleen

Het college van B en W laat weten dat omwonenden en belanghebbenden nauw betrokken worden bij de plannen. Verder kan ook de gemeenteraad nog haar zegje doen over de voorliggende locaties.

In ieder geval sluit het college met het presenteren van de plannen aan op de wens van de raad om gericht op zoek te gaan naar locaties om woningen te bouwen. De verwachting is dat de raad nog voor de zomer het voorstel bespreekt.

