Meer baby's geboren in februari in Midden-Drenthe en Hoogeveen

Sinds begin februari worden er meer baby's geboren dan verwacht. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In februari werden er in Nederland 600 baby's meer geboren dan in februari vorig jaar. Ook in de eerste weken van maart werden al meer baby's geboren.

Ook in onze provincie zijn er gemeentes waarin vorige maand meer baby's geboren werden dan in februari 2020. In de gemeente Midden-Drenthe is het verschil het grootst: daar werden zeventien baby's meer geboren. Daarna volgen de gemeente Hoogeveen, met zestien geboortes meer, en de gemeente Tynaarlo, met twaalf geboortes meer.

Er zijn echter ook Drentse gemeentes waarin er vorig maand minder baby's werden geboren ten opzichte van februari vorig jaar. In de gemeentes Assen en Noordenveld werden elk tien baby's minder geboren.

Op onderstaande kaart zie je per gemeente hoe groot het verschil in het aantal levend geboren kinderen is tussen februari dit jaar en februari vorig jaar. Klik op de gemeente voor meer informatie. Verhaal gaat verder onder het kaartje.

Als we kijken naar hoeveel baby's er vorige maand in totaal zijn geboren per Drentse gemeente, staat de gemeente Emmen bovenaan met 73 baby's. Daarna volgen de gemeentes Hoogeveen met 46 baby's en Assen met 45 baby's.

In heel Drenthe werden vorige maand 337 baby's geboren. In heel Nederland was dit 13,4 duizend.

Corona en geboorte

Of het toenemend aantal geboortes te maken heeft met corona, durft het CBS niet te zeggen, en evenmin of deze stijging zal aanhouden. "Het is nog niet het moment voor de fabrikant van de bekende muisjes om de productie al drastisch op te schroeven", licht een woordvoerster toe.

Er zitten ook twee kanten aan corona als het om het krijgen van kinderen gaat, aldus het CBS. In tijden van onzekerheid worden belangrijke beslissingen juist vaak uitgesteld, maar daar staat nu weer tegenover dat iedereen veel thuis werkt en dat je dan gemakkelijker een baby in de gaten kunt houden.

Zet de trend door?

De laatste jaren werden er juist relatief minder kinderen geboren: waar dit aantal landelijk in 2010 nog op 180 duizend kinderen per jaar lag, daalde dat sinds 2017 al naar 170 duizend kinderen per jaar. In 2020 waren het er 168 duizend.

Vooral vrouwen jonger dan 30 jaar kregen minder kinderen. De gemiddelde leeftijd bij de geboorte van een eerste kind steeg in 2019 dan ook naar 30 jaar. Naar verwachting krijgen deze vrouwen de komende jaren alsnog hun eerste kind en zal het geboorteaantal weer stijgen, aldus het CBS.