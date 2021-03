Voorbereiden voor examen in Jozefkerk in Assen: 'In deze herberg was wél plaats'

"Maar in deze herberg was wél plek", lacht de enthousiaste ouderling-kerkrentmeester Thijs Zwiers, die de leerlingen sinds deze week met open armen ontvangt.

Conciërge

Hoe komt een middelbare school in een kerk terecht voor lessen? Nou, dat is vrij simpel: dankzij de conciërge van de school. "Het lesgeven op anderhalve meter zorgt ervoor dat onze klassen gehalveerd zijn. Dus waren we op zoek naar een rustige plek waar onze leerlingen zich kunnen voorbereiden op het examen", begint mentor Joop Riemer te vertellen.

"En toen kwam onze conciërge met het idee van de Jozefkerk. Hij had daar wat contacten en eigenlijk was het bijna in een avond geregeld", aldus Riemer. De kerk was meteen positief, want volgens de ouderling-kerkrentmeester past het bij de Jozefkerk, die volgens Zwiers graag midden in de samenleving wil staan. "Daar horen ook allerlei andere activiteiten bij naast het zondags de dienst houden", legt hij uit.

Deze week begonnen de eerste lessen:

Galm

Volgens mentor Riemer is het voor de leerlingen en docenten wel even omschakelen. Gisteren gaf hij zelf les en één ding viel hem meteen op: de galm. "En je moet ook echt wennen aan de rust die hier hangt. Maar het is vooral leuk, het geeft echt energie in deze tijd", vertelt Riemer.

Over de rust en de galm kunnen de leerlingen meepraten. De rustige kerk staat in schril contrast met de onrust die er vaak hangt in de aula. "Dit is wel chill", vertelt Yme. "We kunnen ons zo rustig voorbereiden op de examens. Op school zie je toch vaak ook andere mensen lopen en zie je allemaal mensen in de aula." Daar sluit Sil zich bij aan; hij vindt het vooral ook fijn dat ze optimaal worden klaargestoomd voor de belangrijke toetsen: "Dit geeft rust."

Multifunctioneel

De leerlingen van het Gomarus College krijgen tot de meivakantie les in de kerk, daarna zijn de examens. De school heeft met de kerk kunnen afspreken dat ook de examens deels in de kerk gehouden kunnen worden. "We kunnen het hier echt lekker ruim opzetten. Betere plekken kun je bijna niet wensen voor het examen", aldus een enthousiaste mentor Riemer.

Ook ouderling-kerkrentmeester Zwiers is maar wat blij met de ontwikkelingen in de kerk. Vorig jaar al sloopten ze alle vaste, houten kerkbanken eruit om plaats te maken voor 450 losse stoelen. De kerk wil daardoor multifunctioneler worden: "En wat we nu doen is dus onderdeel van wat we graag willen, door deze leerlingen komen wij er als kerk ook achter hoe het is om multifunctioneel te zijn."

En zo is deze 'herberg' in Assen dus tijdelijk goed gevuld, en wie weet smaakt de samenwerking naar meer: "Wat de toekomst brenge moge, we gaan het zien", eindigt Riemer met een knipoog.