Geen derde helft, maar vaccineren in de voetbalkantine

De Noorderdokters is een samenwerkingsverband tussen drie huisartsenpraktijken gevestigd in Nieuw-Weerdinge, Valthermond en Tweede Exloërmond. Ruimtegebrek is de reden om uit te wijken naar de voetbalkantine. In overleg met het bestuur van de voetbalvereniging zullen om en nabij zeshonderd patiënten in het clubhuis geprikt worden.

Massa draaien

Op korte termijn zullen 63- en 64-jarigen, mensen met het syndroom van down en mensen met een BMI-waarde van boven de 40 opgeroepen worden om een vaccin te komen halen in de kantine. "Dat gaat om ongeveer zeshonderd patiënten, die kunnen we niet herbergen in onze praktijk", zegt één van de Noorderdokters, Jan Scherpenisse. Zijn praktijk zit tegenover het voetbalveld.

Voorzitter van de voetbalvereniging, Henk Smid, heeft al tijdig bij de huisarts op de deur geklopt en aangegeven dat - mocht die wens er zijn - de club wel een priklocatie kan en wil zijn. "Om massa te kunnen draaien hebben we die ruimte nodig", verklaart Scherpenisse. "Heel fijn dat de club met ons meedenkt. De ene hand wast de ander af en toe."

Klus erbij

Huisartsenzorg Drenthe (HZD) treedt namens de huisartsen in Drenthe in contact met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). "Er wordt in de GGD-locaties veel gevaccineerd, maar niet iedereen en dus wordt er een beroep gedaan op ons als huisartsen. Het is voor ons een klus erbij", verklaart de huisarts.

Het gaat in Valthermond dus niet om een grote priklocatie, zoals die in Emmen, Hoogeveen en Assen, maar om een ruimte waar de patiënten van de Noorderdokters voorzien kunnen worden van een vaccin. "Door deze ruimte kunnen wij verantwoord prikken en omdat mensen individueel gecheckt moeten worden op complicaties, is dit voor ons een perfecte oplossing."

Eerste prik

De eerste prik moet volgend weekend worden gezet, althans dat is het ambitieuze doel. "Dat zal wel heel vroeg zijn. Na zaterdag weet ik meer. Ik moet het een en ander nog doorberekenen. Bovendien zijn we afhankelijk van de levering van de vaccinaties, maar ik denk dat we binnen nu en twee weken wel een heel eind zijn", verwacht Scherpenisse.

Aanstaande zaterdag maken de huisartsen een ronde door de kantine met het voetbalbestuur en wordt bepaald wat de looprichtingen zijn en hoe het een en ander ingericht moet worden.

