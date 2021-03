Aardbeving Veendam veroorzaakt door gaswinning Annerveen

De aardbeving bij Veendam gisteravond is niet veroorzaakt door de gaswinning in Groningen of de zoutwinning rondom Veendam, maar door de gaswinning bij Annerveen. Tot die conclusie komen het KNMI en het Staatstoezicht op de Mijnen.

Bij Annerveen wordt sinds 1973 gas gewonnen. Het is het op een na grootste gasveld in Nederland. De winning leidde al vaker tot lichte aardbevingen. Volgens de NAM wordt één op de drie aardbevingen buiten het grote Groningenveld veroorzaakt door het Annerveen-gasveld. De NAM stopt in de loop van dit jaar met de winning uit dit veld.

Zoutwinning is ondieper

De beving met een kracht van 1.5 op de Schaal van Richter zat op een diepte van drie kilometer. Bij zoutwinning zou dat ondieper zijn geweest, zeggen beide instituten. "Daarom associëren we deze beving niet met de zoutwinning", zegt seismoloog Läslo Evers van het KNMI.

Een trilling door zoutwinning is bovendien een ander soort trilling, laat een woordvoerder van het SodM weten. "Dan heb je het bijvoorbeeld over een stuk dat van het dak van een zoutcaverne naar beneden valt en een trilling veroorzaakt." De aardbeving is volgens de toezichthouder daarnaast te zwak geweest om enig effect te hebben op de zoutcavernes.

Goed gevoeld

De aardbeving is goed gevoeld. Bij RTV Noord kwamen gisteravond meer meldingen binnen dan doorgaans het geval is bij een beving van 1.5. Mogelijk heeft dat te maken met het feit dat Veendam dichter bevolkt is dan een klein dorp op het platteland.

Geen Wildervank maar Veendam

Het KNMI meldde aanvankelijk dat het epicentrum van de beving bij Wildervank lag. Later werd dat gecorrigeerd naar Veendam.