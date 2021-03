Cel- en werkstraf voor oplichter uit Hoogeveen

Voor het oplichten van hotels en Bed & Breakfast (B&B) in Hoogeveen en omgeving is een 52-jarige man uit Hoogeveen veroordeeld tot een taakstraf van 120 uur. De rechter legde hem ook een voorwaardelijke celstraf van zestien weken op.

De man boekte in de periode van augustus tot oktober van vorig jaar bij verschillende bedrijven in Echten, Hoogeveen en Hollandscheveld een overnachting. Daarbij stelde de man zich voor als zakenman of zzp-er en noemde hij bedrijven waarvoor hij werkte. Wanneer het op betalen aankwam, vertelde de man verhalen over gestolen of geblokkeerde bankpassen. Of de rekeningen zouden worden betaald door zijn werkgever of compagnons.

Ongeloofwaardig

Een hotel werd twee keer door de man gedupeerd. Uiteindelijk waarschuwden de ondernemers elkaar over de onbetaalde facturen en de eindeloze smoezen van de man. Via het telefoonnummer kwam de politie bij de verdachte uit. Hij bekende zijn daden en beloofde alsnog beterschap. Tot op de dag van vandaag is echter nog niets betaald. Tegen de rechter vertelde de man dat hij inmiddels een baan heeft en snel tot betaling over zou gaan. "Hoe moeten wij u nu nog geloven", vertelde de rechter.

Zij vond dat de man achterelkaar mensen in de maling heeft genomen en daarmee hun vertrouwen ernstig heeft beschaamd. De officier van justitie eiste een werkstraf van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van zestien weken. "U bent daarmee gematst", vond de rechter, die eis overnam. De man werd eerder al eens veroordeeld. Hij moet de vijf gedupeerden in totaal ruim drieduizend euro betalen.