Roger de Groot vertrekt: 'Je kunt niet eeuwig blijven'

Plots dook gisteravond de naam van Roger de Groot op in de extra raadsvergadering in Emmeloord. Voor De Groot was het ook tot op het laatste moment spannend. "Tot het einde aan toe wist ik ook niet wie de nieuwe burgemeester zou worden."

Hij is opgelucht: "Ja, geweldig. Je solliciteert natuurlijk niet voor niets. Je verdiept je in zo'n nieuwe gemeente en dan wil je graag. Als je dan hoort dat je het vertrouwen krijgt van de gemeenteraad, dan is dat natuurlijk erg bijzonder."

Vertrek

De Groot leek goed op zijn plek te zitten in Zuidwolde, waarom dan toch vertrekken? "Je weet dat je hier ook niet eeuwig kunt blijven. Ik zit hier nu negen jaar en ben 54 jaar, dat is een mooie mogelijkheid om nog een deurtje verder te kijken."

Vanaf het moment dat bekend is dat De Groot De Wolden verlaat, stromen de reacties binnen. Velen feliciteren De Groot met zijn nieuwe baan, Drentse collega-burgemeesters Smid, Out en Van Oosterhout doen dat via Twitter.

De reacties van inwoners op het vertrek van hun burgemeesters zijn over het algemeen hetzelfde: 'Jammer'. De Groot wordt in veel reacties op sociale media 'een betrokken burgemeester' genoemd. 'Een gemis voor De Wolden, maar het is hem van harte gegund', klinkt het.

Politiek

Een reactie die ChristenUnie-raadslid Jaap Wiechers herkent. "Hij lag heel goed bij de bevolking. Het was echt een mensenmens, een verbinder. Volgens Wiechers was iedereen, 'tot aan de griffie toe', verrast door het vertrek. "Ik had wel eens het idee dat hij wat om zich heen aan het kijken was, maar toen hij ons gisteravond via een mailtje op de hoogte bracht, was ik echt verrast. Dit had volgens mij niemand zien aankomen."

Wiechers noemt de stap naar de polder een mooie uitdaging voor De Groot. "Het is heel mooi voor Roger. Maar het lijkt mij niet altijd even gemakkelijk met al die verspreidde dorpen."

Compleet nieuw college

Na het vertrek van wethouders Jan ten Kate, Mirjam Pauwels en Jan van 't Zand is met het aanstaande vertrek straks het hele college van De Wolden vervangen dat aan deze bestuursperiode begon.

'Toeval', volgens De Groot. "Het gebeurt geleidelijk aan. Als je bestuurders hebt die er al vrij lang zitten, dan loop je dat risico. Zeker met relatief jonge bestuurders van achterin de veertig en begin vijftig, dan heb je nog eens een andere uitdaging voor ogen. Dat gold voor mij natuurlijk ook."

Jaap Wiechers, een van de meest ervaren politici in De Wolden, vindt het moeilijk om in te schatten wat het vertrek van een voltallig college betekent. Wel heeft hij duidelijk voor ogen wat er moet gebeuren.

Zodra De Groot weg is, zal er een tijdelijke vervanger komen. De gemeenteraad gaat daarover in gesprek met commissaris van de koning Jetta Klijnsma. Wiechers: "Ik zal aandringen op een zeer goede, ervaren waarnemer. Ik denk dat dat goed is bij een college met weinig ervaring."

Bekijk hieronder het interview met Roger de Groot: