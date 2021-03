Kansen voor ontwikkelingen in Drentse gezondheidseconomie

Volgens de provincie liggen er niet alleen kansen voor het ontwikkelen van nieuwe producten, maar komt er ook een steeds grotere en zwaardere zorgvraag.

Wat is een gezondheidseconomie?

De gezondheidseconomie is de groep bedrijven en instellingen die met elkaar werken aan hetzelfde doel in de zorg. Van startende zorgbedrijven in de Health Hub Roden, de thuiszorg tot aan de operatiekamers in het Scheperziekenhuis in Emmen en al het denkbare daar tussenin. Veertien procent het Bruto Regionaal Product is in Drenthe gerelateerd aan de zorgsector, landelijk is dat negen procent zoals te zien is in de grafiek hieronder.

In Drenthe heeft de gezondheidseconomie een groter aandeel (Rechten: Provincie Drenthe)

Uitdaging: een gezonde toekomst

De komende jaren staat de gezondheidssector voor grote uitdagingen. De vergrijzing van de bevolking en de toename van het aantal chronisch zieken vraagt niet alleen om meer zorg maar ook om verandering hoe we die zorg geven en krijgen. Technologische en digitale ontwikkelingen ondersteunen inwoners in voorkomen dat je ziek(er) wordt, dat je langer gezond thuis kunt wonen en de verschuiving van de ziekenhuiszorg naar de zogenoemde zorg in de eerste lijn, zoals de huisarts. Tegelijkertijd loopt het personeelstekort in de zorg verder op.

"Deze veranderingen vragen om innovaties en slimme oplossingen op verschillende gebieden zoals bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie, digitale zorg, robotisering, ontwikkeling van 3d geprinte-implantaten en hulpstukken", zegt economie-gedeputeerde Henk Brink. "Denk ook aan de inzet van drones, bijvoorbeeld om medicijnen te vervoeren."

Aandeel in de gezondheidseconomie per sector (Rechten: Provincie Drenthe)

Samen werken is noodzakelijk

"De Covid-19-crisis heeft de noodzaak tot verandering verder versterk", gaat Brink verder. "Je zag horecapersoneel in de zorg gaan werken en er werden oplossingen gezocht omdat je niet zomaar bij iedereen aan bed kan gaan staan. Daarnaast vragen de recente lockdown-situaties om vernieuwingen in de zorg. Samenwerking is cruciaal en noodzakelijk om de grote opgaven in onze regio op te pakken. Drenthe heeft met vele zorginstellingen, zoals ziekenhuizen en verpleeghuizen, een krachtige positie in de zorg en het welzijn. Onder andere met de Health Hub Roden wordt gewerkt aan een krachtig cluster op het gebied van medische technologie."

Medische technologie, digitalisering, duurzaamheid en voedsel & levensstijl

Henk Brink vervolgt: "We zetten in op het stimuleren van innovatieve ontwikkelingen voor vier belangrijke thema's: medische technologie, digitalisering, duurzaamheid en voedsel en levensstijl. We richten ons op het versterken van ondernemerschap, arbeidsmarkt en scholing. Ik geloof dat het gezamenlijk werken aan complexe vraagstukken en het bij elkaar brengen van kennis en innovatie leidt tot slimme, creatieve oplossingen en nieuwe kansen voor onze regio. Het verbinden van ons MKB en de zorgsector biedt kansen en levert een stimulans aan onze werkgelegenheid. Het is een kansrijke economische sector in Drenthe."

Ontwikkeling gezondheidseconomie in Drenthe (Rechten: Provincie Drenthe)

