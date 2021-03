Golfbaan in Tiendeveen moet hole aanpassen van Rijdende Rechter

Golfbaan Martensplek in Tiendeveen moet haar vierde hole aanpassen na een uitspraak in het tv-programma De Rijdende Rechter van KRO-NCRV. De buren hadden geklaagd over gevaar en schade door ballen die op hun terrein terechtkomen.

De buren, Henk en Tineke van Dijk, wonen sinds 2016 naast de golfbaan. In de uitzending is te zien dat een schuur en paardenbak op hun perceel precies aan de golfbaan grenzen. Henk van Dijk toont mr. John Reid, 'de rijdende rechter', tijdens het locatiebezoek twee kliko's vol verdwaalde golfballen. Een deel daarvan had de vorige eigenaar al verzameld, maar volgens Van Dijk heeft ook hij er inmiddels veel ballen aan toe kunnen voegen.

In het golfplaten dak zijn meerdere grote gaten te zien en ook aan de buitenkant van de schuur hebben de rondvliegende ballen hun sporen nagelaten. Meneer en mevrouw Van Dijk durven overdag niet meer in de paardenbak te komen, uit angst om een golfbal tegen het hoofd te krijgen. De eisers willen dan ook dat er helemaal geen ballen meer op hun terrein terechtkomen en dat een deel van de geleden schade vergoed wordt.

Wie moet het oplossen?

De golfbaaneigenaren, Geert en Marieke Geerts, daarentegen hebben al meerdere maatregelen genomen om de ballen binnen de baan te houden: er zijn onder meer borden geplaatst om golfers te waarschuwen, er wordt een zandwal aangelegd, de leden worden erop geattendeerd in de nieuwsbrief én de out of bounds, oftewel grenslijn, is verlegd. De verweerders vinden het maar vreemd dat alle aanpassingen van hun kant moeten komen en wijzen erop dat meneer Van Dijk, zelf ook actief clublid, had kunnen weten dat hij met een huis naast een golfbaan ballen op zijn grond zou krijgen.

Bovendien is zowel de familie Geerts als de golfclub die gebruikmaakt van de baan, Golfclub Martensplek, van mening dat de individuele leden zélf verantwoordelijk zijn voor hun ballen. Dus zelf aanbellen en opbiechten als er een uit de bocht vliegt. Meneer en mevrouw Van Dijk zijn het daar niet mee eens en vinden dat de golfbaan aansprakelijk is voor het veroorzaken van de schade. Ze zeggen in deze zaak vooral hun gevoel van veiligheid belangrijk te vinden. Belangrijker dan een eventuele schadevergoeding van de buren.

Op hun beurt eist de familie Geerts van de rijdende rechter dat de huidige golfbaan erkent wordt en dat ze niet hoeven opdraaien voor de schade. De andere verweerder, Golfclub Martensplek, eist van de rechter dat ze in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de schade.

Advies van schade-expert en golfbaanarchitect

De rijdende rechter brengt voorafgaand aan de zitting een locatiebezoek aan de golfbaan en het perceel van de familie Van Dijk. Daarbij brengt hij een schade-expert én golfbaanarchitect mee, die elk hun licht laten schijnen over de kwestie. Wat blijkt? Vooral de lichtdoorlatende golfplaten van de schuur zijn aan vervanging toe: ze hebben hun flexibiliteit door de jaren heen verloren en gaan dus sneller kapot als er een golfbal op terechtkomt. Het aanpassen van het dak zal volgens de schade-expert ongeveer 4300 euro gaan kosten.

En dan het uit de baan vliegen van de golfballen op zich: de golfbaanarchitect concludeert dat er geen harde, wettelijke normen voor zijn, maar dat de ervaring leert dat zo'n 93 tot 95 procent van de ballen nog 60 meter vanaf de speellijn neerkomen. Daarbuiten is er nauwelijks een risico, maar daar zit nu juist het probleem: de schuur staat binnen die grens.

Zijn voorstel: the green, oftewel het gedeelte rondom de hole, verleggen. Kosten? Zo'n 30 duizend tot 35 duizend euro, schat hij in. Volgens de eigenaresse van de golfbaan, mevrouw Geerts, valt dat bedrag veel hoger uit wanneer ook rekening gehouden wordt met onder meer de kosten voor het omleggen van de sprinklerinstallatie en de drainage.

Uitspraak

Al met al komt de rijdende rechter tot de conclusie dat het in deze zaak niet om 'hinder' gaat, maar om 'gevaar voor lijf en leden' en 'materiële schade'. Hole vier is verkeerd aangelegd, dus onrechtmatig en moet door de eigenaar aangepast worden 'conform de normen die binnen de branche gelden'.

Die verkeerde aanleg maakt ook dat de familie Geerts deels verantwoordelijk is voor de schade bij de familie Van Dijk. Ook individuele spelers zijn voor een deel verantwoordelijk voor de schade. Hoe groot ieders deel is, daar moeten de golfbaaneigenaren en de leden onderling uitkomen.

Ook moeten de golfbaaneigenaren de familie Van Dijk 1075 euro betalen voor de al geleden schade aan het dak van de schuur. De golfclub die gebruikmaakt van de golfbaan wordt door de rijdende rechter niet aansprakelijk gehouden voor de schade of de aanleg van de baan. "Dit is mijn uitspraak en daarmee is deze zaak gesloten", aldus de rijdende rechter.