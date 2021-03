Cultuurbox voor 115 Drentse scholen

De dozen gingen naar basisscholen in gemeentes Meppel, Hoogeveen, Steenwijkerland, De Wolden en Westerveld. In de doos zitten materialen die scholen vaak niet zelf voorhanden hebben, zoals Oost-Indische inkt, tape en schapenwol. Het zijn specifieke materialen voor bij lessen Beeldende Kunst.

De medewerkers van Scala hebben hard gewerkt om alles op tijd af te krijgen. Niet alleen werden er vele pallets aan materialen binnengehaald en opnieuw ingepakt, er moesten ook instructievideo's gemaakt worden.

"De leerkracht krijgt de beschrijving op papier, voor de leerlingen hebben we filmpjes gemaakt", vertelt docent beeldende vorming Marjelle Barneveld. Zij bedacht verschillende lessen met het thema lente. In de video's doet ze voor hoe het moet, zodat de kinderen kunnen volgen. "De scholen zijn razend enthousiast. We krijgen al veel Whatsappjes van leerkrachten dat ze zin hebben om ermee aan de slag te gaan."

Barneveld hoopt op deze manier het niveau van de culturele lessen op pijl te houden. "Extra inspiratie is belangrijk voor kinderen, maar hartstikke moeilijk in deze coronatijd", zegt ze. "Je moet veel vertellen over materialen en handelingen. Het liefste doe je dat bij de kinderen, maar wij mogen als culturele sector de scholen niet meer in. Daarom doen we het nu met filmpjes en de doos. Zo komen we het dichtste bij 'normale' lessen."

Lees ook: