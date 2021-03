Na 17 jaar komt Parc Sandur eindelijk af: laatste 80 tot 100 bungalows alsnog gebouwd

Parkmanager Bert de Groot trad in het jaar 2000 aan bij recreatiepark Parc Sandur. "Ik heb de volledige geschiedenis mogen meemaken: de bouw van de vakantiehuisjes, de komst van het recreatiegebouw en de overname door Center Parcs in 2011."

De bouw van de huisjes kwam echter rond 2004 tot stilstand. Oorzaak: de economische crisis.

Het park bestaat momenteel uit eilandjes waarop 334 woningen staan. Daarvan worden 291 verhuurd via Center Parcs. In de afgelopen vijf jaar bleven vijf van die eilandjes jarenlang kaal. De natuur kon er de afgelopen jaren volledig zijn gang gaan. Inmiddels heeft er een behoorlijk wat snoeiwerk plaatsgevonden, vertelt De Groot terwijl hij over een van de nagenoeg kale landtongen wandelt.

Plaatje compleet

"Alles is inmiddels bouwrijp gemaakt. Want in de komende jaren gaan we het laatste nog ontbrekende stukje park alsnog bebouwen", lacht hij. Na 17 jaar is daarmee het plaatje alsnog compleet.

Vorig jaar juli nam de vereniging van huiseigenaren de onbebouwde eilanden en het recreatiegebouw over van aannemer VolkerWessels. "In plaats van twee bedrijven is er nog sprake van eentje." Dat maakt dat je soepeler kunt schakelen als het aankomt op nieuwe initiatieven, aldus De Groot.

Economische crisis

De crisis is definitief ten einde en de vraag neemt alleen maar toe, aldus De Groot. "Het moment is daar om dit opnieuw op te pakken. In 2010 stonden hier nog 60 tot 70 huisjes te koop. Momenteel zijn we echter helemaal uitverkocht. Het is hard gegaan de laatste tijd."

De Groot kan nog niet zeggen wanneer er gebouwd gaat worden. "Er moeten nog keuzes gemaakt worden in het type bungalows. Doen we alles in een keer of in fases?" Vragen die momenteel afgestemd worden met twee andere partijen die betrokken zijn bij dit megaproject. De identiteit van deze partners kan De Groot nog niet prijsgeven. "Bepaalde zaken moeten we nog onderling afstemmen."

Horeca uitbreiden

Het is verder de bedoeling dat de horeca in het recreatiegebouw wordt uitgebreid. "Denk aan een nieuwe keuken en de aanbouw van een serre. Ook zijn we begonnen aan het opknappen van de toegangsweg vanaf de Verlengde Herendijk."

Ruim honderd van de bestaande bungalows ondergaan een upgrade naar luxe vakantiewoning, met de toevoeging van onder meer een sauna en jacuzzi. De rest wordt ook opgeknapt en voorzien van onder meer van nieuw sanitair en keukenblok. De Groot verwacht dat deze vernieuwingsslag tegen het einde van het jaar is afgerond.

