Assen start met plan voor schonere binnenstad: in 2025 uitstootvrij

"Dit doen we vanwege onze duurzaamheidambitie. Maar we willen vooral met elkaar de binnenstad aantrekkelijk maken, en dan helpt het enorm dat er geen vrachtverkeer met vieze uitstoot doorheen gaat", aldus wethouder Harmke Vlieg.

Schonere busjes en vrachtwagens

Vandaag zette Vlieg haar handtekening onder het plan dat moet zorgen dat Assen over vier jaar duurzamer wordt. Tijdens een online uitzending in DNK Assen besprak ze met verschillende partijen over de emissievrije zone in het centrum: "Het gaat echt om het stadshart van Assen, dus het voetgangersgebied. Daar waar straks ook de horeca en de detailhandel zich gaan concentreren."

Met het officieel ondertekenen van de plannen zet Assen een stip aan de horizon, aldus wethouder Vlieg: "Nu gaan we met vervoerders en ondernemers kijken hoe we deze ambitie kunnen realiseren." Door de plannen nu bekend te maken hoopt ze bedrijven genoeg tijd te geven om de komende jaren duurzamere besluiten te nemen bij het aanschaffen van nieuwe busjes of vrachtwagens. "Wij gaan dit zoveel mogelijk faciliteren, maar het Rijk heeft daar ook subsidies voor", legt Vlieg uit.

Voor ondernemers betekent dit dat er veel gaat veranderen. Dat realiseert binnenstadsregisseur Kjeld Vosjan zich ook. Hij zat vanmiddag namens de ondernemers aan tafel om hun kant te belichten. Vosjan vindt dat de ondernemers baat hebben bij een kwalitatief hoogstaande binnenstad: "En bij kwaliteit horen niet busjes, auto's en zware vrachtwagens."

Overgangsfase

Maar ondernemers zijn natuurlijk ook afhankelijk van leveranciers, en kleine ondernemers moeten mogelijk hun bus omruilen voor een elektrische of een bus op waterstof. Een forse investering, die zelfs met subsidie vanuit het Rijk aardig in de kosten kan lopen. "Daar hebben we nu de tijd voor om te kijken hoe we dat op gaan lossen", legt Vosjan uit. Ook pleit hij ervoor dat ondernemers gaan kijken hoe ze het aantal vervoersbewegingen kunnen minderen: "Denk bijvoorbeeld aan bundeling, dus dat niet elke ondernemer met z'n eigen busje rijdt. En dat je bijvoorbeeld aan de rand van de stad het bulk aflevert."

"En dan kun je vanuit zo'n centraal punt bijvoorbeeld pakketten verder vervoeren met een elektrische fiets, of auto", voegt wethouder Vlieg daar aan toe. Ook stipt ze aan dat er een overgangsregeling is voor bepaalde type bestelbusjes en vrachtwagens. Het gaat dan vooral om de schoonste diesels. "Voor de een geldt die termijn tot 2028, voor de ander tot 2030. Maar uiteindelijk willen we dus wel echt helemaal emissieloos zijn."

Vlieg noemt ook dat het lokale beleid wel haalbaar en betaalbaar moet zijn en dat er in de regels ook altijd uitzonderingen mogelijk zijn. Voor nu gaan alle partijen eerst met elkaar om tafel om te praten over hoe de ambitie van Assen waargemaakt kan worden.

