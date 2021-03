Djammen: Countrymaker Timo de Jong gaat het professioneler aanpakken

Naast beroepsmuzikant, doceert De Jong inmiddels ook muziek.

Hit the North

Al een aantal jaren sleutelt Timo de Jong aan zijn countrycarrière en niet zonder succes. Hij rijdt dan wel niet in een peperdure wagen, maar kan toch rondkomen van de muziek en dat kunnen de meeste artiesten niet zeggen. Schijnbaar is er markt voor zijn crooning country; met de moderne country heeft hij maar weinig. "Daarom heb ik dat 'crooning' toegevoegd, zodat mensen weten dat het ietsje verder teruggaat af en toe", duidt hij zijn stijl.

Die eigen stijl is één van de factoren die hem een deelname aan Hit the North oplevert. Tijdens dat project wordt De Jong een jaar lang gecoacht in zijn professionele carrière. "Liedjes schrijven dat lukt wel, optreden dat lukt wel, maar er zijn dan nog zoveel randzaken waar je tegenaan loopt als zelfstandig muzikant. Hit the North biedt daar een aantal handvatten in aan, die ik met beide handen aanpak. Zodat ik verder kan komen op andere vlakken waar ik nu nog een beetje blijf steken." De Jong noemt onder meer Spotify.

Cassettebandje

Het was door corona geen gemakkelijk jaar voor de Meppeler, maar hij heeft het hoofd boven water kunnen houden. "Ik heb de mazzel gehad dat ik redelijk veel op heb kunnen blijven treden tussen alle lockdowns door", vertelt De Jong.

Daarnaast heeft hij in samenwerking met de Popfabriek in Leeuwarden een project gedaan. "Ik heb een cassettedeck geleend en toen heb ik een cassette opgenomen met achttien liedjes", vertelt hij. Het cassettebandje kwam eind vorig jaar uit. "Het is cassette, dus het wordt voornamelijk lacherig ontvangen, maar volgens mij hebben de mensen het wel leuk gevonden. Ik vond het zelf vooral ook heel leuk."

Gamen en schrijven

Veel artiesten zijn massaal gaan schrijven in het coronajaar. Voor De Jong geldt dat niet perse. "Ik schrijf eigenlijk doorlopend", legt hij uit. Maar de schrijverij is ook enige tijd stil komen te liggen vanwege een hobby. "Ik ben zo dom geweest om een Xbox te kopen. Dus af en toe zit ik ook te gamen in plaats van liedjes te schrijven, maar in 2021 beloof ik daar beterschap in", grapt hij. Toch is hij niet geheel ontevreden over zijn productiviteit, want achttien nummers op de een cassette is lang niet gek.

Na een jaar lang professionele begeleiding vanuit Hit the North is het de bedoeling dat de geselecteerde deelnemers volgend jaar op Eurosonic Noorderslag spelen. Als het allemaal meezit, zal De Jong er dus ook staan.