Koeien voor het eerst weer de wei in: 'Mooiste dag van het jaar'

"Ze stonden al een paar dagen bij het hek", zegt veehouder Robert Welhuis. "We waren in het land bezig en dan voelen ze de spanning al. Zou het hek vandaag eindelijk opengaan?"

Vandaag was het dan zover. De temperaturen zijn goed en het land staat vol groen gras. Robert Welhuis: "Het voorjaar zit in de lucht en dat laat zich op een gegeven moment niet meer tegenhouden." Voor de koeien is het een feest, maar voor de veehouder en zijn vrouw ook. "Dat geloop en gespring, dat is prachtig om te zien", zegt José Welhuis. "Ik vind dit de mooiste dag van het jaar als je koeien hebt."

Geen publiek

Het is een mooi gezicht: de koeien die enthousiast de groene wei tegemoet rennen. Sinds een paar jaar is deze 'koeiendans', een term die door dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier is geïntroduceerd, een ware happening waar veel publiek op afkomt.

"Twee jaar geleden hadden we vijftig mensen hier te kijken. Maar dat kan nu even niet door corona", zegt José. Ze hopen volgend jaar wel weer publiek te kunnen ontvangen.

Buiten blijven

De koeien schijnen het heerlijk te vinden om buiten te lopen. Waarom houdt de boer ze 's winters dan binnen? Robert: "In de winter groeit het gras niet en dan kan het ook erg nat zijn. Dan lopen de koeien het land stuk." Nu het warmer is, is de hoop dat het gras ook blijft doorgroeien.

De komende maanden gaan de koeien overdag naar buiten en worden ze rond vijf uur weer naar binnen gehaald. "Vandaag doen we dat met het hele gezin", zegt Jose. "Iedereen moet helpen want de koeien willen niet naar binnen toe."

Bekijk hieronder hoe de koeien voor het eerst weer de stal verlaten:

