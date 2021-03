Veevoederconcern Agrifirm boekt miljoenenwinst

De winst is vooral bewerkstelligd in het Nederlandse voertak, een stevige omzetgroei bij Welkoop en succesvol zakendoen in China. Daarnaast werd er veel omzet gehaald in de duurzame functionele voederingrediënten.

Positief ondanks corona

"Het was een bijzonder jaar voor onze leden, klanten en medewerkers, waarin de door ons beoogde financiële doelstellingen ruimschoots zijn overtroffen," vertelt CEO Dick Hordijk. Hij is trots op de geboekte resultaten, ondanks de moeilijke omstandigheden. "De impact van de corona-pandemie is voelbaar, maar Agrifirm kende ook in 2020 een uitstekende financiële positie."

De winst van Agrifirm werd verder gestuwd door overnames. Vorig jaar nam het concern twee Belgische bedrijven overgenomen: Mengvoederbedrijf Quartes en Premix Inve Export, dat voederconcentraten voor biggen exporteert naar China. Daarnaast zijn activiteiten in Oekraïne en de Verenigde Staten uitgebreid.

Coöperatie

Royal Agrifirm Group is een coöperatie. Van de winst wordt 27 miljoen euro verdeeld over de 10.000 leden die bij het concern zijn aangesloten. Sinds 2012 keerde Agrifirm al ruim 144 miljoen van haar resultaat uit aan de Nederlandse coöperatieleden.

Agrifirm kent zijn oorsprong in de Coöperatieve Landbouwbank (CLM) die in 1909 in Meppel werd opgericht. Na verschillende fusies veranderde de naam in 1990 tot Aan- en verkoop Coöperatie Meppel (ACM). In 2002 fuseerde ACM met Cavo Latuco uit Utrecht tot Agrifirm.

De band met Drenthe is inmiddels kleiner geworden. Vorig jaar sloot Agrifirm Nieuw-Amsterdam de deuren. In Meppel verdwijnen de productie en distributieafdeling. Vanaf morgen zitten die in het filiaal in Emmeloord.

