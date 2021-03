Nog weinig schot in plan voor boswonen bij Emmen

Na anderhalf jaar is er echter nog geen zicht op die mogelijke nieuwbouw. In plaats van de eerste palen, zitten er nog aardappels in de grond.

Warners kocht in 2014 een lap boerengrond langs de weg ter grootte van 5 hectare. "Het was de bedoeling om hier vijf tot tien woningen op te bouwen", vertelt hij. Met het verzoek van Warners onder de arm onderzoekt de gemeente een groter stuk grond van ruim 20 hectare tussen zandgat De Boer en de sportvelden van Drenthina.

Het is de bedoeling dat er in totaal 12 woningen gebouwd worden. Daarvoor heeft Warners ook de omliggende grond nodig. Die is in bezit van de gemeente, Staatsbosbeheer en een particulier uit Barger-Oosterveld.

Provinciaal beleid

Volgens Warners kan er voorlopig nog geen schop in de grond. "Nee, we zijn nog niet veel verder. De gemeente en de provincie moeten nog nader in overleg met elkaar."

Volgens een woordvoerder van de gemeente zit het plan nog steeds in de verkennende fase. "Het klopt dat de gemeente in gesprek is met de provincie hierover. Dat komt doordat de locatie in het buitenstedelijk gebied ligt. Dan moet een plan altijd worden getoetst aan het provinciaal beleid."

Warners moet volgens de gemeente ook zelf nog archeologisch onderzoek laten uitvoeren. "De initiatiefnemer gaat binnenkort in gesprek met onze archeoloog over wat voor onderzoek er nodig is en wat dit verder betekent." Vervolgens wordt de haalbaarheid van het plan bepaald.

Bezwaren

Het plan stuitte op bezwaren vanuit omwonenden aan de Oude Roswinkelerweg. Zij vrezen aantasting van hun woongenot door meer drukte in het gebied en het verdwijnen van de vergezichten. De bewoners vonden ook dat de gemeente niet transparant genoeg is geweest over het project. Buurtbewoner Henk Radersma diende namens zeven huishoudens een WOB-verzoek in om meer informatie te krijgen.

De gemeente wilde die informatie niet zomaar vrijgeven omdat er ook sprake zou zijn van bedrijfsgevoelige gegevens. Een gemeentelijke bezwarencommissie adviseerde in oktober 2019 dat de gevraagde informatie alsnog vrijgegeven moest worden. De gemeente liet toen weten binnen anderhalve maand te laten weten of ze dat zouden doen.

Inmiddels is het anderhalf jaar later en de gemeente moet nog steeds beslissen. "Het klopt dat het besluit op bezwaar al genomen had moeten worden", reageert dezelfde woordvoerder. "Vanwege capaciteitsproblemen is dit nog niet gebeurd. Op korte termijn zal dit besluit alsnog worden genomen."

Zandgat De Boer

Sinds 2019 is Warners ook mede-eigenaar van zandgat De Boer dat in de buurt ligt van het geplande perceel voor boswonen. Ook hier heeft de ondernemer plannen voor. "Maar dan praten we wel over de lange termijn." Voorlopig kan hij daar ook nog niets over uit de doeken doen. "Eerst willen we bekijken wat daar mogelijk is en wat niet."

Zandgat De Boer is ook de locatie van landart-kunstwerken Broken Circle en Spiral Hill van Robert Smithson. De gemeente wil graag dat deze bewaard blijven.