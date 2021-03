Agnes Mulder opnieuw beëdigd als Kamerlid: 'Drentse geluid laten horen'

"Het is altijd een voorrecht dat je de eed uit mag spreken en dat je namens Drenthe in de Tweede Kamer mag zitten", zegt ze. "Als ik hier naar binnen loop denk ik nog iedere dag: wat is dat toch mooi dat ik de Drenten mee mag nemen de kamer in. Zo voel ik dat ook echt."

Enige Drent

Voor de Assense is het haar derde termijn in de Tweede Kamer. "Ook voor Drenthe probeer ik luid en duidelijk op te komen de komende jaren. Laten we zorgen dat het Drentse geluid ook te horen is." Veel steun van andere Drentse politici hoeft ze daarbij niet te verwachten, want Mulder is het enige Drentse kamerlid.

En het hoorbaar maken van dat Drentse geluid is als enige Drent makkelijker gezegd dan gedaan. "Dat kun je doen door te agenderen in je eigen fractie. Door te zorgen dat ze met je meegaan. Zorgen dat ze zien dat Drenthe iets nodig heeft en ook iets te bieden heeft voor de samenleving. En dan de collega's in de commissies overtuigen en zorgen dat we voor elkaar krijgen wat wij vinden dat belangrijk is."