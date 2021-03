Sneltesten laten in Drenthe nog op zich wachten

Vanaf vandaag zijn bij 450 van de in totaal 2.000 apotheken sneltesten verkrijgbaar. Later zullen die ook te koop zijn bij drogisterijen en supermarkten. Apotheken hadden de eerste sneltesten op voorhand kunnen bestellen bij leverancier Medstone; via hun eigen groothandels laat de levering nog dagen tot weken op zich wachten.

Simon Latumalea van apotheek Avereest in Dedemsvaart kreeg vanmiddag 1.500 sneltesten geleverd. Hij heeft met een vriend twee teststraten en daardoor korte lijntjes met fabrikant Roche. Landelijk zijn twee sneltesten goedgekeurd en alleen die van Roche is nu leverbaar. De sneltesten zitten in grootverpakkingen van 25 en moeten nog per stuk worden verpakt. Morgen zijn ze daarom pas beschikbaar voor klanten.

Vijftien seconden peuteren

De test is eenvoudig uit te voeren, vertelt Latumalea. "Het voordeel van deze test is dat het wattenstaafje maar een paar centimeter in de neus hoeft, zeg maar op 'neuspeuterdiepte'. Je draait het wattenstaafje vier keer rond, wel 15 seconden lang en doet hetzelfde bij het andere neusgat. Vervolgens dompel je het staafje in de meegeleverde vloeistof en laat je dat even rusten. Van die vloeistof doe je vier druppeltjes op het teststaafje. Na een kwartier kun je dan de uitslag aflezen."

De betrouwbaarheid van de test ligt rond de 85 procent. Bij een positieve uitslag is alsnog een test nodig bij de GGD. Maar Latumalea verwacht wel dat de weg naar de testsamenleving nu open ligt. "Een collega in Amsterdam had in het begin van de middag al duizend sneltesten verkocht. Ik verwacht dat de vraag hier ook groot zal zijn. We hebben allemaal behoefte aan meer vrijheid", aldus de apotheker.

De uitslag van de test kan volgens het Outbreak Management Team (OMT) niet worden gebruikt als 'toegang' bij bijvoorbeeld evenementen omdat het niet is te controleren of de test wel echt is uitgevoerd en correct is gedaan.