'Ik vond Cuby + Blizzards met Hans Kinds echt een fantastische band'

Drummer Hans Waterman bewaart goede herinneringen aan zijn vroegere Cuby + Blizzards-partner Hans Kinds. Slaggitarist Kinds uit Assen overleed afgelopen maandag op 74-jarige leeftijd. "Hans had een belangrijk aandeel in de band", zegt Waterman. "Het was een jongen die duidelijk voor z'n mening uitkwam."

Kinds was een Blizzard van het eerste uur. In 1964 was hij betrokken bij de oprichting van de band, die toen verder bestond uit Harry Muskee (zang), Eelco Gelling (sologitaar), Willy Middel (bas) en Dick Beekman (drum).

Beekman werd later vervangen door Hans Waterman, die toen pas 16 jaar oud was. Met Waterman in de gelederen, maakte C+B hun eerste plaat Desolation. Twee jaar later kreeg de band daar een Edison voor.

'Echt een fantastische band'

"Ik was 15 jaar toen ik Cuby + Blizzards voor het eerst zag spelen", weet Waterman nog. "Ik vond het echt een fantastische band, prachtig. De meeste mensen zeggen dat ze de bezetting met Herman Brood (die na het vertrek van slaggitarist Kinds bij de band kwam, red.) beter was. Maar dat vind ik niet. Beide bezettingen waren erg goed als je de platen Desolation en Groeten uit Grollo naast elkaar legt."

Waterman kwam uiteindelijk tot zijn eigen verbazing bij de band terecht. Daar trok hij naar Kinds toe. "We scheelden twee jaar. Harry Muskee was acht jaar ouder, we vonden hem al een oude man", lacht hij.

Na C+B het contact verloren

Hans Kinds verliet de band in 1967, omdat hij in militaire dienst moest. Waterman verloor daarna ook het contact met hem. "Ik heb een foto van ons tweeën in café Hofsteenge in Grolloo op Facebook gezet. We hadden elkaar na C+B helemaal niet meer gezien."

Volgens Waterman kwam dat ook door Kinds zelf. "Hij had duidelijk een punt gezet achter zijn Blizzards-verleden. En daar had hij ook helemaal gelijk in", vindt Waterman. "Het gaat om vandaag en morgen. Wat achter hem lag, lag ook echt achter hem."

RIP Hans Kinds, ritme gitarist van de BLizzards op onder meer Desolation. Dit was in Grolloo 2011, toen we elkaar voor... Posted by Hans Waterman on Tuesday, March 30, 2021

Things I Remember

Waterman deed zijn verhaal in de Radio Drenthe-rubriek Het verhaal achter de plaat. De drummer koos voor het nummer Things I Remember van de plaat Desolation. "Dat nummer begint heel mooi, met die dubbele gitaren. Hans zit daar ook heel duidelijk in. En ik houd gewoon van bands met twee gitaren. Het liedje begint heel poppy, maar in de laatste twintig seconden ontploft het hele nummer. Echt fantastisch."

