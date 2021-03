NAM: 'Wij betalen nu schades door dichtslaande deur of langsrijdend vrachtverkeer'

De NAM in Assen is het niet eens met de kosten van de huidige afhandeling van schade en versterkingsoperatie in het aardbevingsgebied. Volgens de NAM worden onterecht duizenden schades aan aardbevingen toegeschreven.

"Iedereen begrijpt dat er geen schade ontstaat door het hard dichtslaan van een deur of een langsrijdende vrachtauto. Dat is echter wel het trillingsniveau dat door het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) wordt aangehouden om schade te vergoeden", schrijft de NAM op haar website. Daardoor worden volgens het bedrijf te veel schades aangemerkt als bevingsschade.

In de brief wijst de NAM ook naar andere mogelijke oorzaken van gebouwschade. "Overigens kan gebouwschade ook door tal van andere oorzaken ontstaan, bijvoorbeeld door droogte. De recente problematiek door wijzigende grondwaterstanden, in combinatie met perioden van droogte, leidt in heel Nederland bijvoorbeeld tot funderingsschade problemen, dus ook in Groningen."

Versterking

Ook zet de NAM vraagtekens bij de toetsing om vast te stellen of huizen veilig genoeg zijn. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van een veiligheidsnorm, de NPR. Die NPR is volgens de NAM gebaseerd op verouderde gegevens. "In onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek is vastgesteld dat daardoor het veiligheidsrisico extreem, voor sommige gebouwen zelfs met een factor 1000 tot 10.000, kan worden overschat. Dit is overigens ook al eerder geconstateerd door de Mijnraad in het advies van 2 juli 2018."

Volgens de NAM leidt deze 'verouderde norm' tot onnodige gevoelens van onveiligheid bij bewoners, maar ook tot versterkingsmaatregelen die veel zwaarder zijn dan nodig. "Het gevolg is dat alles langer duurt dan wenselijk en het gevoel van te lange onveiligheid bij bewoners juist gevoed wordt."

NAM op afstand

De NAM wil van de overheid duidelijker uitgelegd krijgen hoe de berekende kosten tot stand komen. "In de NAM-op-afstand afspraken is met de overheid overeengekomen dat wij de kosten betalen die toe te rekenen zijn aan de gevolgen van onze bedrijfsactiviteit, gasproductie. Daarom hebben wij aan de overheid gevraagd om de in rekening gebrachte kosten voor het gekozen beleid beter te onderbouwen."