Nieuwe projecten om Drentse molens onder de aandacht te brengen

"Er zijn heel veel molenaars met hun hobby bezig en die vinden het dan leuk als er bezoekers komen", legt voorzitter Geert Roeles van de Molenstichting Drenthe uit. "Maar zij zijn niet elke dag op de molen en die is dus ook wel eens gesloten. Als je als toerist dan komt, aan de deur rammelt en die is dicht, dan is dat toch vervelend. Maar nu kun je op de bank gaan zitten. Er komt ook nog een informatiebord bij."

Geschiedenis van de molens

Op dat informatiebord komt de geschiedenis van de desbetreffende molen te staan. Bij twintig molens worden de komende tijd zulke picknickbanken met informatieborden geplaatst. "Daar komt dan een QR-code bij en als mensen die scannen, krijgen ze een film te zien over de geschiedenis van de molen", aldus Roeles.

Frank Geerdink en Henk Heijne (Rechten: RTV Drenthe/Janet Oortwijn)

De eerste picknickbank staat nu in Emmer-Compascuum bij molen Grenszicht. Daar is ook een minicamping bij en een museum. "Het is mooi dat die banken geplaatst worden", zegt mede-eigenaar Frans Geerdink. "Niet alle molens hebben de faciliteiten die wij hebben."

Molen Grenszicht staat aan het Hoofdkanaal Westzijde en kijkt uit op de grens met Duitsland. Vandaar ook de naam. Hij is in bezit van familie Geerdink. "Ik ben hier altijd al bij betrokken geweest en hier ook geboren. Ik heb hier 28 jaar gewoond voor ik ben getrouwd en verhuisd. Ik ben ook sinds eind vorig jaar gediplomeerd molenaar. Als je geen gediplomeerd molenaar bent, mag je niet zelfstandig de molen draaien. De drang om dat toch te kunnen doen, was er wel", lacht hij.

Langer molenaar dan huisarts

Voormalig huisarts Henk Heijne is ook molenaar op de molen. "Hij grapt weleens: Ik ben langer voor molenaar bezig geweest dan voor huisarts", zegt Geerdink.

"Gevoelsmatig is dat wel zo", vertelt Heijne. "Het is echt een ervaringsvak. Het mooie hieraan is de begrijpbare techniek. Je moet verstand hebben van het weer, van de molen... Er zitten heel veel aspecten aan."

De komende tijd komen er nog meer picknickbanken bij de Drentse molens te staan. De Molenstichting Drenthe werkt aan nog meer projecten om de molens onder de aandacht te brengen. Hiervoor krijgt zij steun van de provincie. Roeles: "Molens zijn echt iconen in ons Drentse landschap, beeldbepalende monumenten in de dorpen. Het is toch schitterend als je zo'n molen ziet staan."