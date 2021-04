De leukste 1 aprilgrappen op een rij: ben jij erin getrapt?

Het is vandaag oppassen geblazen, want het is 1 april. Ben jij al in de maling genomen? Misschien wel, maar had je het niet eens in de gaten. RTV Drenthe zet de meest originele 1 aprilgrappen voor je op een rij. Een gewaarschuwd mens telt voor twee!

Allereerst wel een heel bijzonder bericht op Assenstad.nl vorige week: winkelcentrum Kloosterveste krijgt een permanent reuzenrad. De attractie zou door een warmtepomp aangedreven worden. Het eerste emissievrije reuzenrad van Europa dus. De symbolische eerste paal gaat vandaag de grond in...

Wolvenexcursie

Dat er in Drenthe wolven voorkomen weten we inmiddels. Maar dat je ze in het Drents-Friese Wold nu ook van dichtbij kunt bekijken, dat is nieuw. Natuurorganisaties hebben het westelijke deel van het gebied compleet afgesloten. Alleen kleine groepjes van maximaal zes personen mogen onder begeleiding op excursie in het gebied. En de eerste excursie start... vandaag.

Feestje

Wie zin had in het feestje in Café Bar 't Zwaantje in Beilen komt bedrogen uit: ook hier gaat het om een 1 aprilgrap, laat het bedrijf inmiddels via Facebook weten. Het café zou uitgekozen zijn als locatie om een proefevenement te organiseren. Geïnteresseerden konden zich melden op het gemeentehuis.

Harry Potter

Door een bericht op Klazienaveenlokaal.nl leek het even of het Oosterbos het toneel zou vormen voor een wereldberoemde productie, de negende Harry Potter-film. Er zou twaalf uur gewerkt gaan worden aan een drie minuten durende scène. De titel voor de nieuwe film? Misty Witch. En de titelsong zou ingezongen worden door zangeres en oud-inwoonster van Klazienaveen Rosa da Silva. De opnames starten natuurlijk vandaag.

Nieuwe bel

Ook basisschool De Holtenhoek in Vries bedacht een ludieke actie om de leerlingen voor de gek te houden: de school zoekt een nieuwe bel, of beter gezegd, een nieuw belgeluid. Omdat de oude bel zo'n vervelend, hard geluid maakt, is een nieuwe bel geïnstalleerd: eentje die geluidsfragmenten af kan spelen. Leerlingen werd gevraagd hun leukste geluidsfragment in te sturen, waarna de juffen en meesters het mooiste geluid uitkiezen. Vandaag komen we erachter wie de wedstrijd gewonnen heeft en hoe de bel zal klinken...

Papieren handdoeken

De directeur van IKC 't Oelebröd in Ruinen heeft in plaats van de leerlingen de ouders voor het lapje gehouden. De ouders werd gevraagd hun kinderen vandaag papieren handdoekjes mee te geven naar school, omdat de leverancier ze niet meer kon leveren. Wat zo'n blokkade in het Suezkanaal al niet teweeg kan brengen...

Vegetarische otter

De zoogdiervereniging kwam vanochtend toch ook wel met een opmerkelijk bericht. In Nationaal Park Weerribben-Wieden, net over de grens in Overijssel, is een vegetarische otter gevonden. Zijn uitwerpselen zijn groen, in plaats van grijs of zwart. Ook ontbraken de visgraatjes.

Snelle auto

Team Verkeer Noord-Nederland laat op Instagram weten een budget te hebben ontvangen voor de aanschaf van een nieuwe, snellere auto. Het is een Ferrari geworden.

Bezorgservice EasyToys

En nog eentje in de categorie voertuigen: seksspeeltjesbedrijf EasyToys bezorgt sinds gisteren in wel heel opvallende autootjes. Zou jij deze opvallende bezorger aan je deur willen?

Min wordt plus

Snoepwinkel Jamin heeft het helemaal gehad met de negatieve associaties rondom de '-min'. Daarom kondigde het bedrijf, met onder meer vestigingen in Assen en Emmen, aan om de naam te veranderen in Japlus voor meer positiviteit.

Spookrijden?

En op het TT Circuit wordt vandaag in tegengestelde richting gereden, om zo het asfalt optimaal te benutten.

