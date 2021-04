Stelling: Spontaan shoppen moet kunnen als het rustig is in winkels

Zo maar spontaan een kledingwinkel of een speelgoedwinkel bezoeken. Moet dat kunnen als het rustig is? Of moeten gemeentes hier streng op handhaven?

Veel winkeliers zijn klaar met de vier-uursregeling. Wil je bijvoorbeeld een nieuwe spijkerbroek kopen of een tuincentrum bezoeken, dan moet je je minimaal vier uur van te voren aanmelden. Maar dit werkt niet, zeggen de winkeliers. Daarom laten ze klanten die voor de etalage staan te kijken, ook rustig binnen zonder afspraak, schrijft de NOS. Maar dat mag niet.

Gehandhaafd wordt er wel, zeggen gemeentes, maar in de praktijk worden winkeliers hiervoor zelden beboet. Toch willen veel winkeliers van de regel af. Een stoplichtensysteem dat aangeeft of er ruimte is in een winkel of een soort van dagpas na een negatieve coronatest, dat is in hun ogen een goede oplossing. Maar vooralsnog moeten winkeliers en klanten het nog steeds doen met de vier-uursregel.

Wat vind jij? Mogen winkeliers, als het rustig is in hun winkel, een oogje toeknijpen en een klant zonder afspraak binnenlaten? Of is dit uit den boze?