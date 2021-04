Eerste fase verbouwing De Hoprank voltooid: 'Net een hotel'

Het leggen van de eerste steen, het bereiken van het hoogste punt en de afronding van de eerste fase: stuk voor stuk kleine mijlpalen die Interzorg het liefst met haar cliënten had gevierd. Maar helaas, ook dat maakt corona onmogelijk. "De eerste steen ligt hier zelfs nog in de berging", zegt Eggink. "Misschien dat we die volgend jaar, als ook fase twee voltooid is, officieel gaan plaatsen."

Gezichtsbepalend

Want de verbouwing van De Hoprank geeft genoeg reden tot een feestje, vindt Interzorg. "Al jaren werd er gesproken over nieuwbouw", zegt Eggink. "Het oude gebouw voldeed niet meer aan de snelle veranderingen binnen de zorg."

Een grondige verbouwing moet dat probleem dus oplossen. Daarbij wil Interzorg rekening houden met het dorpsgezicht. De Hoprank ligt namelijk in het centrum van Peize en is al jaren gezichtsbepalend voor het dorp. "Aan de kant van De Woert stond jarenlang een oude boerderij die heel kenmerkend was. Die boerderij is nu weg, maar er is een vergelijkbaar gebouw aan die kant voor in de plaats gekomen."

Interzorg is dik tevreden over hoe het nieuwe gebouw eruit komt te zien. "Het gebouw gaat mooi op in het geheel", zegt Eggink. "De uitvoerder van de bouw kreeg al veel complimenten van omwonenden. Sommigen vinden het gebouw zo mooi, dat ze haast overwegen zelf een nachtje te komen logeren. 'Het lijkt wel een hotel!', is een veelgehoorde opmerking."

Geen vertraging door corona

Precies een jaar na de aanvang van het bouwproces is nu de eerste fase voltooid. Dit betekent dat de helft van de bewoners op 19 april zijn intrek kan nemen in de nieuwe appartementen in Peize. Daarvan zal een deel naar Roden gaan, waar ze in zorgcentrum De Hullen een nieuw onderkomen zullen vinden. De andere helft van de bewoners moet nog een jaar wachten op een verhuizing. "We beginnen straks met de sloop van de flatjes van De Hoprank", zegt Eggink. "De bedoeling is dat volgend jaar rond deze tijd de hele verbouwing klaar is."

Tot nu toe loopt de verbouwing mooi op schema. "Het bouwbedrijf heeft eigenlijk helemaal geen problemen gehad met corona", zegt Eggink. "Daarom verwachten wij dat ook fase twee volgens planning zal verlopen. Dat zou mooi zijn, want dan kunnen we straks met elkaar de opening van het nieuwe gebouw vieren. Als corona het tenminste toelaat."

