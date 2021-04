Verdachte kofferbakmoord blijft ontkennen

De 42-jarige Hans O. uit Emmen blijft in voorarrest. Dat heeft de rechtbank in Assen vanmiddag besloten. Hans O. wordt verdacht van moord of doodslag op de 31-jarige Ralf Meinema uit Klazienaveen vier jaar geleden. De man uit Emmen stond vandaag voor de rechtbank in een zogenoemde pro-formazitting.

Het Openbaar Ministerie (OM) is inmiddels klaar met het onderzoek en heeft dat gisteren overgedragen aan de rechtbank en de advocaat van Hans O. In de afgelopen maanden is ondermeer een anonieme bedreigde getuige gehoord. Volgens het OM heeft deze getuige verklaard dat hij Hans O. heeft horen zeggen dat hij Ralf Meinema om het leven heeft gebracht.

Het OM wil nog een psychiater inschakelen om te onderzoeken of er een psychologisch rapport moet komen over O. Zijn advocaat, Nico Meijering, zegt dat hij daar nog niet over gesproken heeft met zijn cliënt, maar hij adviseert Hans O. om daar niet aan mee te werken. "Omdat hij niets met de zaak te maken heeft."

Inhoudelijke behandeling

Omdat de verdediging pas gisteren het dossier heeft gekregen, heeft Meijering het alleen door kunnen bladeren. Maar de advocaat heeft niet de behoefte aan meer tijd. "Ik ben bang dat dat alleen maar voor meer vertraging zou kunnen zorgen. Ik zou graag willen dat deze zaak inhoudelijk wordt ingepland. Mijn cliënt wil van deze zaak af, hij trekt het niet meer."

De rechtbank geeft de verdediging daarom drie weken om het einddossier door te nemen en met onderzoekswensen te komen. Daarna wordt een datum gepland waarop deze zaak inhoudelijk wordt behandeld. Dan moet Hans O. zich verantwoorden voor de rechter. Dat is waarschijnlijk over een maand of drie.

DNA Ralf Meinema op kleding Hans O.

Drie maanden geleden maakte het Openbaar Ministerie, tijdens een eerste pro-formazitting in deze zaak, bekend dat op de kleding van Ralf Meinema DNA is aangetroffen van Hans O. Het DNA van de Emmenaar zat in de linkerbroekzak van het slachtoffer. Een dag voor de moord op Meinema heeft Hans O. een aantal keer gebeld naar het slachtoffer. Hij heeft daar volgens de officier van justitie een prepaid-telefoon en simkaart voor aangeschaft. Ook is er dus een anonieme getuige.

Voorlopige hechtenis

Hans O. is begin oktober aangehouden. Begin 2018 is hij ook al eens gearresteerd in deze zaak en na drie maanden weer vrijgelaten. De advocaat van de Emmenaar vroeg de rechtbank vandaag opnieuw om zijn cliënt vrij te laten. O. ontkent dat hij iets te maken heeft met de dood van Ralf. Volgens zijn advocaat werkt het DNA-spoor juist ontlastend voor O. "Het gaat om een mengspoor, dat past prima bij iemand een hand geven en die hand in je zak steken."

Ook zet Meijering zijn vraagtekens bij het verhoor van de anoniem bedreigde getuige. "Ik heb Hans O. uit zichzelf horen zeggen dat hij Ralf Meinema heeft doodgeslagen met een wapen en dat dat te maken heeft met de handel in drugs. Dat is wat deze getuige zegt. Maar dat is informatie die al lang en breed in de media bekend was." Ook wijst Meijering de rechtbank erop dat Hans O. een alibi heeft. Hij zou thuis hebben liggen slapen.

Aan het einde van de zitting kreeg Hans O. kort het woord van de rechter. Hij is geëmotioneerd. "Ik heb hier helemaal niets mee te maken. Ik wil gewoon naar huis toe, naar mijn kinderen." Maar de rechtbank oordeelde dat er voldoende redenen zijn om Hans O. vast te houden tot de volgende zitting.

Ralf Meinema

Het lichaam van Ralf Meinema werd op 31 maart 2017 gevonden in de kofferbak van zijn auto. Die auto lag deels in het Stieltjeskanaal tussen Coevorden en Zandpol. De 31-jarige Ralf Meinema bleek door extreem geweld om het leven te zijn gekomen. Waarom hij is vermoord, is nog altijd niet duidelijk.

In deze zaak is ook een tweede verdachte, de 28-jarige Kenny B. uit Klazienaveen. Hij is eind september aangehouden en zou een bekende van Meinema zijn. B. werd begin november weer vrijgelaten, maar is dus nog wel verdachte. Waar hij precies van verdacht wordt is niet bekend. Het OM moet nog beslissen of hij vervolgd wordt. Dat besluit wordt binnenkort genomen.

