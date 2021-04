Tuinen Meppel moeten groener: 'Mensen kunnen er zelfs geld voor krijgen'

Tijdens een vergadering op het gemeentehuis werd gematigd enthousiast gereageerd op het tegelwippen. Natuurlijk vond de wethouder het een ludieke actie, maar de rol van de gemeente moet klein blijven. Het ambtelijke apparaat is al overbelast.

"Maar we gaan er wel vol voor", reageert raadslid Visscher strijdlustig. De actie loopt van 30 maart tot eind september. Het doel is om zoveel mogelijk tegels in Meppel te vervangen voor groen. "Dan gaat het om tuinen van bewoners en de parkjes van de gemeente."

Volgens Visscher is het erg belangrijk vanwege 'de uitdagingen van deze tijd'. "Ik maak me daarom erg zorgen. Overal om mij heen zie ik tuinen vol tegels. Ook in de winkelstraten zie ik weinig groen, terwijl het erg belangrijk is. Groen helpt bij de afwatering, afkoeling op hete dagen en een lagere druk op het riool."

100 euro subsidie

"Ik heb zelf twee jonge kinderen en wil graag een mooie wereld doorgeven", vervolgt Visscher. "Het is daarom ook mijn verantwoordelijkheid om het goede voorbeeld te geven. We moeten niet alles volstouwen met stenen. Balans is belangrijk voor een goede leefomgeving en daar mag best meer aandacht voor zijn."

Inwoners van Meppel kunnen zelfs een vergoeding krijgen als ze tegels verwijderen en planten plaatsen in de voor- of achtertuin. De gemeente vergoedt de helft van de kosten van planten en tuingrond tot een maximum van 100 euro. "Het hoeft dus geen bakken vol geld te kosten", besluit Visscher.

Tegels wippen in Meppel. Tuinen moeten groener (Rechten: Steenbreek Meppel)

Lees ook: