OM eist anderhalf jaar cel tegen cocaïnedealer uit Emmen

In zijn woning lag ruim 125.000 euro aan contant geld. Dit geld zou de man door de illegale handel hebben verdiend en moet hem afgenomen worden.

De zaak kwam aan het licht door meldingen via Melding Misdaad Anoniem (MMA), die vanaf eind 2019 binnenrolden. De Emmenaar werd geobserveerd en zijn telefoon getapt. Hij had een druk handelsleven, zo bleek uit het onderzoek. Met verschillende auto's die op naam van zijn vrouw of dochter stonden, reed de man naar verschillende locaties in Emmen en Klazienaveen. De ontmoetingen duurden slechts enkele minuten en de Emmenaar reed door, naar de volgende afspraak.

Sok en telefoon uit het raam

De man werd op 23 september in een auto aangehouden. Aanvankelijk reed de man er vandoor en gooide hij een telefoon die was dubbel geknikt en een sok met drugs uit het raampje. In de woning van de man vonden de agenten onder meer in de vriezer plastic zakken met bankbiljetten, een weegschaal en ruim een kilo cocaïne. Bij de politie zweeg de man. Tegenover de rechters wilde hij wel wat vertellen. Hij dealde, maar vanaf eind augustus. Het drugsbezit ontkende hij niet. Het geld had hij gewonnen met pokeren.

Aan gevaar blootgesteld

De officier van justitie geloofde dit verhaal niet. Ook een drugsdealer moet het vertrouwen winnen van klanten. De man had een te drukke agenda, om van een beginnende dealer te kunnen spreken. Bij de belasting is niet bekend dat de man geld heeft gewonnen en verdere onderbouwing ontbreekt. De officier tilde er zwaar aan dat de man zoveel harddrugs en geld bewaarde in zijn woning, waar ook zijn vrouw en drie kinderen wonen. ,,Hij heeft niet nagedacht over het gevaar waaraan hij hen blootstelde", zei de aanklaagster.

Niet mee bemoeien

De 38-jarige jarige echtgenote stond later op de dag voor de rechtbank. Haar werd medeplichtigheid van drugsbezit en witwassen verweten. De drugs en het geld lagen door de hele woning, op de meest bijzondere plaatsen. Ze zei huilend dat zij niets van de drugshandel heeft geweten. Het geld dat ze tegenkwam in de woning had haar man door pokeren gewonnen. Ze stelde daarover verder geen vragen, omdat haar man vond dat zij zich daarmee niet moest bemoeien. Tegen haar eiste de officier van justitie een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van drie maanden.

De man is in het verleden eerder veroordeeld voor drugszaken. De rechtbank doet 15 april uitspraak.