Corona: Regio Zwolle helpt Zuidwest-Drenthe bij zoektocht naar baan

"Denk daarbij aan een loopbaangesprek, hulp bij het maken van een cv of een scholingsvergoeding", vertelt Sandra Oldengarm van Groei Vooruit. "Of je nu door corona werkloos thuiszit of je hebt nog een baan, dat maakt geen verschil. Als je werk zoekt of een andere baan, dan kun je je aanmelden en gaan we in gesprek."

Het initiatief is in juli vorig jaar ontstaan. Inmiddels hebben 1400 mensen er gebruik van gemaakt en heeft de organisatie 300 scholingsvouchers uitgegeven. Maar Oldengarm had meer aanvragen verwacht. "We rekenden op veel mensen uit de toerismesector. Maar dat valt tot nu toe mee. Dat komt natuurlijk ook door de regelingen waarmee het Rijk kwam."

Hulp voor iedereen

Sowieso blijven grote ontslaggolven tot nu toe uit. Maar Groei Vooruit richt zich dus niet alleen op mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt. "Ook mensen die nu een baan hebben maar het niet zien zitten om tot hun 67e dit werk te doen, zijn van harte welkom. Of mensen die al langer thuis zitten."

Wanneer daar omscholing voor nodig is, wordt dit tot 5.000 euro vergoed. "Als je weet welke opleiding je wilt volgen, dan kan dit snel geregeld worden. Heb je nog geen idee, dan kun je loopbaan- en kwaliteitstesten doen."

Het geld voor het project is afkomstig van de twintig gemeenten in de economische groeiregio Regio Zwolle, de vier provincies en het Rijk. Aanmelden kan bij Groei Vooruit.