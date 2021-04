Theaterechtpaar begint aan campingavontuur in Norg: 'Veel raakvlakken'

"Een beetje spannend", geeft Laura Boerwinkel breed lachend toe van achter de balie. "Maar we hebben de afgelopen maanden hard gewerkt hier op de camping. Het ziet er goed uit, dus laat het seizoen maar komen." Dat seizoen start dus vandaag, op 1 april. Over boekingen hebben de kersverse beheerders niets te klagen. "Die stromen nu al maanden binnen. We kunnen meteen aan de slag."

Van theater naar camping

Daarmee begint het echtpaar aan een nieuw hoofdstuk. Jarenlang verdienden de Boerwinkels hun geld met Theater van de Droom. Dit figurentheater verwierf veel bekendheid in Meppel en omstreken, de vroegere thuishaven van de familie. Waar het theater in 2019 nog een topjaar noteerde, vielen de optredens gaandeweg 2020 allemaal weg. Het noopte de Meppelers om naar een andere bron van inkomsten te kijken.

Uiteindelijk was het de moeder van Laura die de twee op het spoor van Boscamping Langeloërduinen bracht. "Zij hoorde dat er een beheerdersechtpaar in Norg werd gezocht", vertelt Jeroen. "Wij kenden Norg al enigszins. Met het gezin waren we hier al een keer of vier geweest. We hebben het altijd het best bewaarde geheim van Drenthe gevonden. Toen kwam het gesprek op gang met de nieuwe eigenaren. Die gesprekken verliepen zo positief, dat we er vrij snel uit kwamen."

'Volledig vrij'

Waar Jeroen veel bezig is op het terrein om het laatste achterstallige onderhoud weg te werken, vervult Laura de functie van receptioniste en schoonmaakster. De complimenten zijn niet van de lucht, zo merkt Jeroen op. "We krijgen van veel bezoekers al een pluim omdat alles er zo goed bij ligt", zegt hij. "Het voelt tot nu toe alsof er een droom uitkomt. Na een heel zware periode met het coronavirus, is dit een geweldige kans om twee werelden samen te laten bloeien."

En, zo bemerkt Jeroen, zo heel veel verschilt het werken op een camping nou ook niet van de theaterwereld. "Er zijn eigenlijk heel veel raakvlakken. Je hebt te maken met mensen, je moet improviseren en je bent tóch volledig vrij."

Verhaal gaat verder onder de video:

Luxe huisjes

Ook voor Rob Wolswinkel, één van de twee nieuwe eigenaren van de camping, wordt dit het eerste campingseizoen. Als aannemer weet hij van aanpakken en dus heeft hij op deze stralende lenteochtend de hogedrukspuit ter hand genomen, zodat het terras voor de receptie er straks tiptop bij ligt. Wolswinkel heeft grootse plannen met de camping, zo vertelt hij. "De komende tien jaar zullen wij hier honderd huisjes gaan plaatsen. Dit worden duurzame huisjes, van alle gemakken voorzien en passend in het natuurlijke landschap."

Dat betekent wel dat écht kamperen over een aantal jaar niet meer tot de mogelijkheden behoort, zegt Wolswinkel. "Onze vaste gasten hebben we daar al van op de hoogte gebracht. De huisjes komen straks over het gehele kampeerterrein te staan. Dat doen we zonder afbreuk te doen aan de natuur." De camping biedt in zijn huidige vorm ruimte aan 140 plaatsen. Bijna de helft van die plaatsen wordt ingenomen door mensen met seizoenplekken.

Combinatie

Wat het beheerdersechtpaar de komende jaren zal gaan doen, is nog de vraag. In Norg lijken Jeroen en Laura hun plek te hebben gevonden, maar de twee sluiten niet uit dat ook Theater van de Droom straks weer nieuw leven in wordt geblazen. "Het mooie van het theatervak is dat het altijd weer terugkomt", stelt Jeroen. "Als we eenmaal terugkomen zal dat in een andere, afgeslankte vorm zijn."

Een combinatie van camping en theater, behoort volgens Jeroen tot de mogelijkheden. "Misschien is hier op de camping best een leuke plek te vinden voor Theater van de Droom. Ik sluit dat niet uit."

Toekomst

Maar tot die tijd hebben Jeroen en Laura hun handen vol aan de eerste bezoekers van het campingseizoen. Helpen bij het neerzetten van de camping en het aansluiten van elektriciteit behoren tot de dagelijkse beslommeringen. "Ja, dat is even wennen", lacht Jeroen. "Sommige bezoekers komen hier al tientallen jaren, die weten waarschijnlijk nog meer van zulke praktische zaken dan ik."

De beheerders laten het daarom maar een beetje op zich afkomen. "We hebben een fantastisch team hier en de eigenaren zijn ontzettende enthousiaste en goede mensen, die ons helpen in het proces", zegt Jeroen. Laura beaamt dat: "We zitten hier prettig. Het is afwachten hoe het met de toekomst van ons theaterwerk staat en hoe de combinatie met het nieuwe werk en de kinderen zal zijn, maar we hebben er erg veel zin in."

Lees ook: