Scania Meppel opent nieuwe 'luchtbrug'

Scania bouwt een nieuwe hal in Meppel. In de nieuwe hal worden straks alle kunststof truckonderdelen in de grondlak gezet. Eén probleem: De twee hallen worden gescheiden door de Industrieweg. Daarom zijn de panden nu verbonden met een luchtbrug.

"Ik ben er trots op dat we de nieuwe Paintshop in deze bijzondere tijden kunnen realiseren", vertelt locatiemanager Erik de Gilde. "De opening van de luchtbrug is een mooie mijlpaal. Door de toegepaste materialen kleurt de brug, afhankelijk van het daglicht en de weersomstandigheden, tussen zilvergrijs en blauw; de kleuren van Scania."

De nieuwe hal is inmiddels ook wind- en waterdicht. De betonvloer is gestort, uitgehard en sterk genoeg om er met zwaarder bouwmaterieel, zoals hoogwerkers en kranen, op te rijden. Het gebouw wordt 2.400 vierkante meter groot, heeft 3 verdiepingen en is 15 meter hoog. Eind 2021 is de nieuwe hal officieel klaar voor gebruik.

Industrieweg afgesloten

Op zaterdag 27 februari 2021 werd de Industrieweg afgesloten vanwege de werkzaamheden. Verkeer werd toen voor twee weken omgeleid.

Bij Scania Meppel werken 630 mensen. De verwachting is dat de werkgelegenheid door deze investering zal toenemen.

