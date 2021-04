Zorginstelling De Trans in het rood, personeel boos om gepuzzel met roosters

De Trans zit in de financiële problemen en in een poging om geld te besparen, zijn de roosters aangepast. Uitzendkrachten worden de komende drie maanden niet ingeroosterd en de vaste medewerkers moeten die diensten opvangen. Daardoor worden hun werkdagen in stukjes gehakt en verspreid over andere dagen van de week.

Privé en werk

Daarnaast moeten medewerkers vanaf vandaag ook diensten draaien waarvoor zij normaal gesproken niet worden ingezet. Volgens FNV-bestuuder Camara van der Spoel komen de medewerkers door de roostermaatregelen in de knoei met hun privéleven. "Er zijn mensen die vaste dagen werken omdat zij op andere dagen voor de kinderen thuis zijn of mantelzorg verlenen. Ze moeten op die dagen ineens werken en komen daardoor in de problemen", zegt Van der Spoel.

Sommige medewerkers worden volgens de FNV daarnaast van diensten afgehaald en moeten die op een later moment inhalen. Van der Spoel: "Dat is een belangrijk kritiekpunt van ons en het personeel. Daarmee ga je namelijk in tegen de cao en dat kan niet." In de cao voor de gehandicaptenzorg is afgesproken dat diensten incidenteel kunnen worden verschoven, maar dat moet wel in overleg met de werknemer.

Salarissen onder druk

Zorgdirecteur Arianne Poel van De Trans bevestigt dat de zorginstelling rode cijfers schrijft en dat er dus geld bespaard moet worden. Dat komt volgens de directeur voor een groot deel doordat er twintig woonplekken leegstaan. Een leegstaande woonplek kost De Trans een slordige vijftigduizend euro. "We proberen om die plekken weer vol te krijgen, maar moeten daarnaast ook besparen op de personeelsuitgaven. Door corona zijn bepaalde dagbestedingslocaties gesloten en op die plekken is nu dus geen werk", vertelt Poel.

De Trans huurt om die reden de komende drie maanden geen uitzendkrachten in. Liever houdt Poel het vaste personeel aan het werk, maar die moeten dan voor een deel op locaties en dagen werken waarop ze dat eerder niet deden. Poel: "We hebben nu mensen met contracten van 32 uur die slechts 20 uur kunnen werken en die zetten we liever ergens anders in dan dat we dure uitzendkrachten inhuren. Ik vraag daarom wel wat flexibiliteit van de medewerkers, want als we geen maatregelen nemen dan zouden we voor de zomer mogelijk geen salarisbetalingen meer kunnen doen."

Manifest

De vakbond wil dat de directie van De Trans de roostermaatregel per direct intrekt. Om die eis kracht bij te zetten, dient de vakbond vanmiddag in Nooitgedacht namens 150 medewerkers van de zorginstelling (red. De Trans heeft zo'n 1.300 medewerkers) een manifest in. Van der Spoel: "We hebben volgende week een gesprek met de directie, maar de maatregel moet eerst van tafel. Daarna willen we met De Trans bekijken welke stappen we bijvoorbeeld richting een reorganisatie kunnen zetten."

Directeur Poel staat open voor het gesprek met FNV, maar laat ook weten dat het lastig wordt om de roostermaatregel in te trekken. Poel: "Ik kan dat niet ineens on hold zetten: het herstelplan is al vijf weken geleden ingezet. Grijpen we niet in, dan gaat het alleen maar bergafwaarts met De Trans."