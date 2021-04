NAM verlaat over twee à drie jaar huidig hoofdkantoor in Assen (Rechten: ANP / Ramon van Flymen)

Het besluit is genomen: de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) verlaat binnen twee tot drie jaar het huidige hoofdkantoor in Assen. Waar het nieuwe hoofdkantoor komt te staan is nog niet bekend. "De ambitie is in om in Drenthe te blijven", aldus een woordvoerder.

NAM-directeur Johan Atema liet eerder al doorschemeren dat het huidige hoofdkantoor te groot is. Hij sprak toen uit dat hij verwacht dat het bedrijf na de laatste reorganisatie volgend jaar ongeveer gehalveerd is. "Ons kantoor is gebouwd toen we nog met 2.500 of zelfs meer mensen waren. Ik verwacht ook dat mensen na de coronacrisis nog veel thuis zullen werken", aldus Atema twee maanden geleden.

'Verbonden met Drenthe'

Atema benadrukte toen wel dat de NAM in essentie een Drents bedrijf is. "We zullen altijd een positie in Drenthe houden en hebben nog steeds veel gas en olie hier. Maar we spelen hier ook een rol in de energietransitie. Onze verbondenheid met Drenthe blijft, we worden alleen een kleiner bedrijf."

