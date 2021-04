Onduidelijkheid over woningverzakkingen als gevolg van waterwinning

Het is volgens D66 onduidelijk waar inwoners van de gemeente Midden-Drenthe met klachten over woningverzakkingen naartoe moeten. Zij vragen de gemeente helder te zijn over de procedure die inwoners moeten volgen om geholpen te worden met hun klachten.

Woningverzakkingen komen als gevolg van de extreme perioden van droogte in Nederland steeds vaker voor. Landelijk wordt gesproken over een miljoen aantal woningen met dreigende schade. Met name huizen die op palen staan krijgen door de droogte gebreken. Volgens het Kenniscentrum Aanpak Funderingsproblematiek (KCAF) geldt de problematiek ook steeds vaker voor woningen met ondiepe funderingen die op zandgrond zijn gebouwd.

'Geen signalen'

D66 stelt dat de grondwaterwinning ook invloed kan hebben op het verzakken van de woningen. De partij stelde daarom vragen aan het college in Midden-Drenthe. Die schrijft in een reactie 'geen signalen te krijgen' dat dit voorkomt bij woningen en of andere gebouwen in de gemeente. Mensen met klachten worden doorverwezen naar de provincie. De gemeente hoopt dat inwoners met klachten dit wel melden.

Daarnaast kunnen mensen zich ook melden bij het loket van KCAF. Zij laten met een infographic op basis van de maand maart zien dat ze al klachten hebben ontvangen van woningverzakkingen uit de gemeente Midden-Drenthe.

Verwarrend

Volgens fractievoorzitter Arnoud Knoeff is dat voor inwoners verwarrend. Hij krijgt de signalen van woningverzakkingen wél en hoort mensen over de 'wirwar' aan informatie. "Het is nu volstrekt onduidelijk waar inwoners met hun klachten naartoe moeten", licht hij toe. "Je kunt mensen wel doorverwijzen naar de provincie, maar je hebt het over onze inwoners."

Knoeff wil meer aandacht voor het thema en vraagt gedupeerde inwoners zich bij de partij te melden.