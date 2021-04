Winkeliers hebben moeite met winkelen op afspraak: 'Je gaat snel overstag'

Voor kledingwinkel De Jongens uit Hoogeveen bestaat ongeveer de helft van de winkelbezoeken uit klanten die spontaan langskomen. "Het is een dilemma natuurlijk", zegt eigenaar Gido van Velzen. "De rekeningen moeten toch betaald worden. Je ziet klanten voor de etalages kijken en naar binnen staren. Dan kun je hen niet weigeren."

Omzet draaien

Ook Jan Mark Dierckxens van de gelijknamige kledingwinkel schippert tussen de regels door. "We mogen negen klanten in de winkel hebben. Als iemand dan naar binnen wil en de winkel is verder leeg, dan is het moeilijk om daar nee tegen te zeggen. Daar ben ik heel eerlijk in."

Dierckxens benadrukt dat hij de voorschriften zoveel mogelijk op wil volgen, maar dat hij ook omzet moet draaien. "90 procent van de regels volg ik op", legt hij uit. "Maar het gebeurt natuurlijk best een keer dat je iemand alsnog binnenlaat."

Ook het winkelende publiek ziet weinig in het systeem om vier uur van tevoren een afspraak te maken. "Ik maak alleen een afspraak voor de tandarts", vertelt een mevrouw. "Dat werkt toch niet", vertelt een ander. "Wat moet je in de tussentijd doen? Wachten totdat je eindelijk terecht kan?"

Nauwelijks handhaving

Winkeliers merken bovendien dat er nauwelijks handhaving is. Van Velzen: "Tot nu toe zijn de boa's nog niet hier binnen geweest", vertelt hij. "Ik ben daar niet zo bang voor. We doen het natuurlijk met gezond verstand. Als de winkel al vol is mogen de mensen niet naar binnen. Maar daar letten onze klanten ook op", besluit hij.