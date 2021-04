Drentse VVD'ers: slechte indruk Rutte, maar er zijn openingen

Dat zeggen Drentse politici van de VVD die het debat in de Tweede Kamer hebben gevolgd. Rutte staat onder druk omdat hij in een gesprek met de oud-verkenners Annemarie Jorritsma en Kajsa Ollongren wel degelijk heeft gesproken over de positie van CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt. Hij ontkende dat eerder. Een deel van de partijen heeft al gezegd geen vertrouwen meer te hebben in de VVD-voorman. Rutte ontkent te hebben gelogen, maar zegt wel een fout te hebben gemaakt.

De politici in dit artikel zijn gesproken voor de hervatting van het debat om 21.00 uur donderdagavond.

'Barbertje moest hangen'

René Laan, voorzitter van de Drentse VVD, heeft met veel belangstelling naar het debat gekeken. Hij constateert dat het vertrouwen tussen de partijen op dit moment ver te zoeken is, maar ziet ook dat partijen de chaos aangrijpen om hun onderhandelingspositie te verstevigen. "En daar heb ik alle begrip voor", zegt hij. "De gebeurtenissen in de Kamer zijn voor een deel spel. Iedereen heeft zo zijn belangen."

Laan denkt daarnaast dat er nog een uitweg is voor Rutte, ondanks dat hij in zijn ogen allesbehalve een goede indruk heeft gemaakt. "Aan het begin van de dag moest Barbertje hangen, maar langzamerhand komen er wat openingen. Partijen zijn gaan nadenken. Iedereen heeft best door dat het lastig is om Rutte weg te sturen. In het formatieproces kun je haast niet om de VVD heen, het is namelijk de grootste partij."

René Laan: 'De gebeurtenissen in de Kamer zijn voor een deel spel' (Rechten: RTV Drenthe)

'Rutte sterk en overtuigend'

VVD-gedeputeerde Henk Brink heeft een drukke dag achter de rug en heeft daarom niet alles op de voet kunnen volgen. Desondanks vindt hij dat een aantal zaken niet te verdedigen is. "En dat is niet goed voor de democratie en het aanzien", laat hij weten. "Je kunt soms een fout maken, maar als dat het vertrouwen rondom iemand wegneemt, wordt het zeker in de positie van Rutte heel moeilijk om aan te blijven."

Henk Brink: 'Situatie Rutte niet goed voor de democratie en het aanzien' (Rechten: Provincie Drenthe)

Finest hours Rutte?

Het is een complexe zaak, vindt de gedeputeerde. Dat is ook de mening van VVD-Statenfractievoorzitter Willemien Meeuwissen. "Je denkt: wat gebeurt hier allemaal? Wat speelt er allemaal nog meer", vraagt zij zich af. "Je ziet dat de oppositie flink tekeer gaat. Aan het begin van het debat had ik het gevoel dat het lastig zou worden voor Rutte. Daarna heb ik toch dingen gehoord waarvan ik denk dat het openingen biedt."

Er is niet alleen maar kritiek voor Rutte. Meeuwissen prijst de manier waarop Rutte in het debat reageerde op ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. "Dat vond ik sterk en overtuigend. Zoals ik Rutte meemaak: dat is iemand die veel kan. Het is ontzettend knap wat hij al gedaan heeft, ook met de coronacrisis. Wie doet dat hem na? Aan de andere kant: dit zijn niet zijn finest hours."

Willemien Meeuwissen: 'Aan het begin van het debat had ik het gevoel dat het lastig zou worden voor Rutte' (Rechten: Provincie Drenthe)

'Enorm stom geweest'

"Ik heb vandaag werkelijk een bizar debat gezien en dat allemaal als gevolg van die uitgelekte documenten", zegt ondernemer en VVD-prominent Ewout Klok uit Hoogeveen. "Les één van de mediatraining bij de VVD is dat je nooit iets moet laten slingeren voor een ander, en juist dát is nu wel gebeurd", zegt hij. Rutte heeft ook absoluut dingen wel goed gedaan, meent Klok. "Maar door deze situatie geeft hij de oppositie een stok om mee te slaan."

"Hij moet zich diep en diep schamen voor deze hele gang van zaken, maar het land zit in een crisissituatie. En daarom vind ik het belangrijker dat hij toch afrondt waar hij mee bezig is", gaat Klok verder. "Door bepaalde maatregelen die in de coronacrisis zijn genomen gaan complete gezinnen momenteel kapot. Het beste voor Nederland is dan ook dat Rutte toch aanblijft, om af te maken waarmee hij bezig was. Maar dat neemt niet weg dat hij enorm stom is geweest."