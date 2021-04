Assen wil NAM graag als bedrijf voor de stad behouden

De NAM heeft aangegeven zich vooral een Drents bedrijf te voelen en ook in Drenthe te willen blijven vanwege de olie- en gaswinning die er nog is in de regio. Ook wil het bedrijf hier een rol spelen in de energietransitie. Assen hoopt dat de vestigingsplaats kan blijven.

Begrijpelijk

Pauwels was trouwens niet verrast over het nieuws, dat de NAM definitief van haar veel te ruime hoofdkantoor afwil. "We wisten er al van. Het zat er al een tijdje aan te komen, en ze hebben ons meteen op de hoogte gebracht zodra het besluit over het hoofdkantoor genomen was."

Ze noemt het begrijpelijk dat het gas- en oliewinningsbedrijf vertrekt uit het kolossale kantoorpand aan de Schepersmaat. "Door de forse inkrimping van het personeelsbestand de laatste jaren zag je dit aankomen. Het gebouw is veel te groot, er staat veel leeg. De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zit er nu tijdelijk bij in, omdat ze aan de Mandemaat te weinig ruimte hebben in het eigen kantoor. Maar ze willen hun pand uitbreiden, en dus vertrekken ze straks ook weer uit het NAM-gebouw." Bovendien heeft het enorme kantoorpand uit de tachtiger jaren ook niet het goede energielabel, weet Pauwels.

Wethouder Mirjam Pauwels wil graag dat de NAM in Assen blijft, al vertrekt ze uit het hoofdkantoor (Rechten: RTV Drenthe)

'Samen naar toekomst kijken'

De gemeente wil volgens Pauwels nu samen met de NAM optrekken, om te kijken wat de toekomst wordt van de kantoorlocatie Schepersmaat. "Wat is een goede ontwikkeling voor dat gebied, blijft het een kantorenlocatie of wordt het toch een plek om te wonen? Daarover gaan we met de NAM in overleg." Ook wil Assen weten welke wensen de bedrijfstop heeft als het gaat om nieuwe huisvesting. "We doen er alles aan de NAM in onze provinciehoofdstad te houden. Het is een gerespecteerd werkgever, en die willen we hier in Assen houden."

Waar de nieuwe locatie aan moet voldoen, weet Pauwels nog niet. "De NAM heeft nog geen programma van eisen, maar ze hebben in elk geval een locatie nodig met drie- tot vierhonderd kantoorplekken. Dan gaat het dus niet over banen, maar om werkplekken. Ze willen ook verder met het nieuwe werken. En wat voor plek ze dan willen, daarover gaan we in gesprek."

Ooit 2500 werknemers

De NAM heeft het huidige hoofdkantoor aan de Schepersmaat ruim dertig jaar geleden laten bouwen voor zo'n 2500 werknemers. Door de afbouw van de gaswinning in het Groningenveld is het aantal werknemers de laatste jaren fors afgenomen. Het bedrijf telt nu nog zo'n 1500 werknemers, maar dit jaar verdwijnen er nog weer eens tweehonderd vaste banen. De verwachting is dat er zo'n duizend vaste banen zullen overblijven.

De NAM kondigde eerder dit jaar al aan te overwegen om het hoofdkantoor te verlaten, omdat het jasje veel te ruim wordt door alle lege kantoorruimten. De Asser PvdA-fractie trok toen meteen aan de bel, omdat ze wilde weten wat de gemeente ging doen om het bedrijf hier te houden. Vooral omdat de NAM voor Assen en de regio van bedrijfseconomisch belang is. Pauwels erkent dat en om die reden is er nauw contact met het bedrijf en ook overleg met het Rijk en de provincie over behoud van de werkgelegenheid.

Ruim vijftig jaar in Assen

De relatie tussen de NAM en Assen gaat ruim vijftig jaar terug. Sinds 1947 is de NAM actief met de winning van aardolie en aardgas. Eerst vanuit een kantoor in Oldenzaal, dat in de buurt was van het eerste olieveld in Schoonebeek en bij de eerste gasvelden in Overijssel en Zuid-Drenthe. In 1968 was de grote verhuizing naar Assen, om dichter bij het grootste gasveld van het Europa te zitten, het Groningenveld.

Eerst zat de NAM aan de Schepersmaat 4. Maar dat kantoorgebouw werd al snel te klein, ondanks aanbouw van een vleugel. Daarom werd even verderop, aan de Schepersmaat 2, in 1989 het huidige hoofdkantoor gebouwd.

Lees ook: